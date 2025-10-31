Bugünkü canlı KIKICat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KIKI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KIKI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KIKICat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KIKI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KIKI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KIKI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KIKI Qiymət Məlumatları

KIKI Rəsmi Veb-saytı

KIKI Tokenomikası

KIKI Qiymət Proqnozu

KIKICat Logosu

KIKICat Qiyməti (KIKI)

Siyahıya alınmadı

1 KIKI / USD Canlı Qiyməti:

$0,00018749
$0,00018749$0,00018749
-4,60%1D
USD
KIKICat (KIKI) Canlı Qiymət Qrafiki
KIKICat (KIKI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,102855
$ 0,102855$ 0,102855

$ 0
$ 0$ 0

-0,90%

-4,67%

-11,39%

-11,39%

KIKICat (KIKI) canlı qiyməti --. KIKI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KIKI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,102855, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KIKI son bir saat ərzində -0,90%, 24 saat ərzində -4,67% və son 7 gündə isə -11,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KIKICat (KIKI) Bazar Məlumatları

$ 187,48K
$ 187,48K$ 187,48K

--
----

$ 187,48K
$ 187,48K$ 187,48K

999,94M
999,94M 999,94M

999.941.663,322166
999.941.663,322166 999.941.663,322166

KIKICat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 187,48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KIKI üzrə dövriyyədə olan təklif 999,94M, ümumi təklif isə 999941663.322166 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 187,48K təşkil edir.

KIKICat (KIKI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində KIKICat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə KIKICat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə KIKICat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə KIKICat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,67%
30 Gün$ 0-41,74%
60 Gün$ 0-71,21%
90 Gün$ 0--

KIKICat (KIKI) Nədir?

The $KIKI project is a unique blend of meme culture, artificial intelligence, and digital IP, built on the Solana blockchain. It transforms KIKI, a globally recognized Giphy IP with over 11 billion views, into a next-generation AI-driven meme coin. The purpose of the project is to establish $KIKI as a symbol of resilience, creativity, and innovation in the Web3 space. $KIKI serves as the first AI-powered digital IP capable of autonomously evolving its narrative and generating content through generative AI. It is designed to drive engagement and community participation through its AI Agent, which empowers users to create and interact with memes, stories, and digital assets in a novel way. Backed by the world’s largest meme community ($SHIB ecosystem) and prominent Web3 backers, $KIKI combines strong community-driven narratives, cutting-edge AI technology, and the global appeal of meme culture to redefine the future of the meme economy. The project also features permanently locked liquidity and an immutable smart contract for enhanced stability and security, ensuring long-term sustainability.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

KIKICat (KIKI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

KIKICat Qiymət Proqnozu (USD)

KIKICat (KIKI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KIKICat (KIKI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KIKICat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KIKICat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KIKI Aktivindən Yerli Valyutalara

KIKICat (KIKI) Tokenomikası

KIKICat (KIKI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KIKI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: KIKICat (KIKI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü KIKICat (KIKI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KIKI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KIKI / USD cari qiyməti nədir?
KIKI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KIKICat üçün bazar dəyəri nədir?
KIKI üçün bazar dəyəri $ 187,48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KIKI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KIKI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,94M USD təşkil edir.
KIKI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KIKI ATH qiyməti olan 0,102855 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KIKI qiyməti (ATL) nədir?
KIKI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KIKI ticarət həcmi nədir?
KIKI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KIKI bu il daha da yüksələcək?
KIKI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KIKI qiymət proqnozuna baxın.
KIKICat (KIKI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

