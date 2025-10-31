Bugünkü canlı KIGU qiyməti 0,01195868 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KIGU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KIGU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KIGU qiyməti 0,01195868 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KIGU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KIGU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KIGU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KIGU Qiymət Məlumatları

KIGU Whitepaper

KIGU Rəsmi Veb-saytı

KIGU Tokenomikası

KIGU Qiymət Proqnozu

KIGU Qiyməti (KIGU)

1 KIGU / USD Canlı Qiyməti:

$0,01195868
-7,00%1D
KIGU (KIGU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:38:24 (UTC+8)

KIGU (KIGU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01133336
24 saat Aşağı
$ 0,01301749
24 saat Yüksək

$ 0,01133336
$ 0,01301749
$ 0,155138
$ 0,01133336
-0,58%

-7,04%

-29,99%

-29,99%

KIGU (KIGU) canlı qiyməti $0,01195868. KIGU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01133336 və ən yüksək $ 0,01301749 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KIGU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,155138, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01133336 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KIGU son bir saat ərzində -0,58%, 24 saat ərzində -7,04% və son 7 gündə isə -29,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KIGU (KIGU) Bazar Məlumatları

$ 584,91K
--
$ 584,91K
49,00M
49.000.000,0
KIGU üzrə cari Bazar Dəyəri $ 584,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KIGU üzrə dövriyyədə olan təklif 49,00M, ümumi təklif isə 49000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 584,91K təşkil edir.

KIGU (KIGU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində KIGU / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00090659964201076.
Son 30 gündə KIGU / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0091163540.
Son 60 gündə KIGU / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0096397735.
Son 90 gündə KIGU / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00090659964201076-7,04%
30 Gün$ -0,0091163540-76,23%
60 Gün$ -0,0096397735-80,60%
90 Gün$ 0--

KIGU (KIGU) Nədir?

Kigu stands at the forefront of AI innovation as the first Autonomous Creator focusing on video. Through nonstop interaction, real-time commentary, and original video generation through his Autonomous Creator Engine (ACE), Kigu delivers unmatched entertainment and connection, reshaping how audiences experience gaming, crypto, and the Super Champs universe.

Kigu isn’t built to be a robotic reply guy on crypto Twitter. Instead, he’s the first multimedia, synthetic personality built to reach scaled audiences where they hang out: on Twitch, on YouTube, and on TikTok. With the ACE platform, Kigu ingests audience signals, news triggers, and analytics to develop compelling and original content, including short-form and long-form videos, to connect, inform, and grow his community.

With over 650K followers and millions of video views across both video and social media platforms, Kigu is the first autonomous agent achieving real scale with video. He started with Pixar-quality entertainment clips on TikTok to entertain his audience. As he came to life, his content footprint grew to X, Twitch, and YouTube, moving to create autonomous content for his audience instead. He’s always online and always publishing, whether he’s live-streaming games on Twitch, engaging with fans on Twitter, or publishing new AI-powered videos on YouTube and TikTok.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

KIGU (KIGU) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

KIGU Qiymət Proqnozu (USD)

KIGU (KIGU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KIGU (KIGU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KIGU üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KIGU qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KIGU Aktivindən Yerli Valyutalara

KIGU (KIGU) Tokenomikası

KIGU (KIGU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KIGU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: KIGU (KIGU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü KIGU (KIGU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KIGU qiyməti 0,01195868 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KIGU / USD cari qiyməti nədir?
KIGU / USD cari qiyməti $ 0,01195868 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KIGU üçün bazar dəyəri nədir?
KIGU üçün bazar dəyəri $ 584,91K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KIGU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KIGU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 49,00M USD təşkil edir.
KIGU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KIGU ATH qiyməti olan 0,155138 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KIGU qiyməti (ATL) nədir?
KIGU ATL qiyməti olan 0,01133336 USD dəyərinə endi.
KIGU ticarət həcmi nədir?
KIGU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KIGU bu il daha da yüksələcək?
KIGU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KIGU qiymət proqnozuna baxın.
KIGU (KIGU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

