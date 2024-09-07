KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomikası
KEWL EXCHANGE (KWL) Məlumatları
What is KWL? KWL stands as the governance token empowering KEWL Swap. It was officially launched on September 7th, 2024, via a retrospective airdrop, rewarding users who have actively engaged with the protocol by either swapping tokens or providing liquidity.
The KWL token serves as the cornerstone for community governance within the KEWL Swap ecosystem. Token holders are vested with the authority to partake in pivotal decisions, ranging from the allocation of treasury funds to the implementation of future upgrades, all determined through a democratic governance voting system.
KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomikası və Qiymət Analizi
KEWL EXCHANGE (KWL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
KEWL EXCHANGE (KWL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
KEWL EXCHANGE (KWL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KWL token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
KWL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.