Bugünkü canlı Kava Lend qiyməti 0,0064776 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kava Lend qiyməti 0,0064776 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HARD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HARD Qiymət Məlumatları

HARD Rəsmi Veb-saytı

HARD Tokenomikası

HARD Qiymət Proqnozu

Kava Lend Logosu

Kava Lend Qiyməti (HARD)

Siyahıya alınmadı

1 HARD / USD Canlı Qiyməti:

$0,00643951
$0,00643951$0,00643951
+0,60%1D
mexc
USD
Kava Lend (HARD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:37:42 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00609398
$ 0,00609398$ 0,00609398
24 saat Aşağı
$ 0,00699747
$ 0,00699747$ 0,00699747
24 saat Yüksək

$ 0,00609398
$ 0,00609398$ 0,00609398

$ 0,00699747
$ 0,00699747$ 0,00699747

$ 2,97
$ 2,97$ 2,97

$ 0,00206758
$ 0,00206758$ 0,00206758

-1,75%

+1,24%

+42,19%

+42,19%

Kava Lend (HARD) canlı qiyməti $0,0064776. HARD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00609398 və ən yüksək $ 0,00699747 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,97, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00206758 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HARD son bir saat ərzində -1,75%, 24 saat ərzində +1,24% və son 7 gündə isə +42,19% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kava Lend (HARD) Bazar Məlumatları

$ 872,86K
$ 872,86K$ 872,86K

--
----

$ 1,30M
$ 1,30M$ 1,30M

134,79M
134,79M 134,79M

200.000.000,0
200.000.000,0 200.000.000,0

Kava Lend üzrə cari Bazar Dəyəri $ 872,86K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HARD üzrə dövriyyədə olan təklif 134,79M, ümumi təklif isə 200000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,30M təşkil edir.

Kava Lend (HARD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kava Lend / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kava Lend / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0064059603.
Son 60 gündə Kava Lend / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0012889400.
Son 90 gündə Kava Lend / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008210752676065065.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,24%
30 Gün$ +0,0064059603+98,89%
60 Gün$ +0,0012889400+19,90%
90 Gün$ -0,0008210752676065065-11,24%

Kava Lend (HARD) Nədir?

Kava Lend (HARD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kava Lend Qiymət Proqnozu (USD)

Kava Lend (HARD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kava Lend (HARD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kava Lend üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kava Lend qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HARD Aktivindən Yerli Valyutalara

Kava Lend (HARD) Tokenomikası

Kava Lend (HARD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HARD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kava Lend (HARD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kava Lend (HARD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HARD qiyməti 0,0064776 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HARD / USD cari qiyməti nədir?
HARD / USD cari qiyməti $ 0,0064776 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kava Lend üçün bazar dəyəri nədir?
HARD üçün bazar dəyəri $ 872,86K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 134,79M USD təşkil edir.
HARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HARD ATH qiyməti olan 2,97 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HARD qiyməti (ATL) nədir?
HARD ATL qiyməti olan 0,00206758 USD dəyərinə endi.
HARD ticarət həcmi nədir?
HARD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HARD bu il daha da yüksələcək?
HARD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HARD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:37:42 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

