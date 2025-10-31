Bugünkü canlı Karum qiyməti 0.106228 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KARUM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KARUM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Karum qiyməti 0.106228 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KARUM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KARUM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KARUM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KARUM Qiymət Məlumatları

KARUM Rəsmi Veb-saytı

KARUM Tokenomikası

KARUM Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Karum Logosu

Karum Qiyməti (KARUM)

Siyahıya alınmadı

1 KARUM / USD Canlı Qiyməti:

$0.106228
$0.106228$0.106228
-19.40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Karum (KARUM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:37:35 (UTC+8)

Karum (KARUM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.088437
$ 0.088437$ 0.088437
24 saat Aşağı
$ 0.137846
$ 0.137846$ 0.137846
24 saat Yüksək

$ 0.088437
$ 0.088437$ 0.088437

$ 0.137846
$ 0.137846$ 0.137846

$ 0.475405
$ 0.475405$ 0.475405

$ 0.02672377
$ 0.02672377$ 0.02672377

-15.73%

-19.47%

+43.91%

+43.91%

Karum (KARUM) canlı qiyməti $0.106228. KARUM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.088437 və ən yüksək $ 0.137846 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KARUM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0.475405, ən aşağı qiyməti isə $ 0.02672377 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KARUM son bir saat ərzində -15.73%, 24 saat ərzində -19.47% və son 7 gündə isə +43.91% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Karum (KARUM) Bazar Məlumatları

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

--
----

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

14.70M
14.70M 14.70M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Karum üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1.56M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KARUM üzrə dövriyyədə olan təklif 14.70M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2.23M təşkil edir.

Karum (KARUM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Karum / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0256938159359605.
Son 30 gündə Karum / USD qiymət dəyişikliyi $ +0.0835994920.
Son 60 gündə Karum / USD qiymət dəyişikliyi $ -0.0407238847.
Son 90 gündə Karum / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0.0256938159359605-19.47%
30 Gün$ +0.0835994920+78.70%
60 Gün$ -0.0407238847-38.33%
90 Gün$ 0--

Karum (KARUM) Nədir?

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Karum (KARUM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Karum Qiymət Proqnozu (USD)

Karum (KARUM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Karum (KARUM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Karum üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Karum qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KARUM Aktivindən Yerli Valyutalara

Karum (KARUM) Tokenomikası

Karum (KARUM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KARUM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Karum (KARUM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Karum (KARUM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KARUM qiyməti 0.106228 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KARUM / USD cari qiyməti nədir?
KARUM / USD cari qiyməti $ 0.106228 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Karum üçün bazar dəyəri nədir?
KARUM üçün bazar dəyəri $ 1.56M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KARUM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KARUM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 14.70M USD təşkil edir.
KARUM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KARUM ATH qiyməti olan 0.475405 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KARUM qiyməti (ATL) nədir?
KARUM ATL qiyməti olan 0.02672377 USD dəyərinə endi.
KARUM ticarət həcmi nədir?
KARUM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KARUM bu il daha da yüksələcək?
KARUM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KARUM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:37:35 (UTC+8)

Karum (KARUM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,942.03
$109,942.03$109,942.03

+2.07%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,854.53
$3,854.53$3,854.53

+2.13%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.03128
$0.03128$0.03128

+24.87%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

+0.42%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,854.53
$3,854.53$3,854.53

+2.13%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,942.03
$109,942.03$109,942.03

+2.07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185.87
$185.87$185.87

+0.42%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4907
$2.4907$2.4907

+1.50%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0.18538
$0.18538$0.18538

+2.60%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.002956
$0.002956$0.002956

-40.88%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0.00947
$0.00947$0.00947

-5.30%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0.0002694
$0.0002694$0.0002694

+331.04%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0047928
$0.0047928$0.0047928

+5,225.33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0466
$0.0466$0.0466

+1,356.25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000043200
$0.0000000000000000000000043200$0.0000000000000000000000043200

+764.00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.26896
$0.26896$0.26896

+116.74%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0.037242
$0.037242$0.037242

+100.01%