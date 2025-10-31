Bugünkü canlı Kangarhold qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KANGA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KANGA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kangarhold qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KANGA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KANGA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Kangarhold Logosu

Kangarhold Qiyməti (KANGA)

Siyahıya alınmadı

1 KANGA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Kangarhold (KANGA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:43:52 (UTC+8)

Kangarhold (KANGA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,59%

+0,73%

-1,38%

-1,38%

Kangarhold (KANGA) canlı qiyməti --. KANGA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KANGA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KANGA son bir saat ərzində +0,59%, 24 saat ərzində +0,73% və son 7 gündə isə -1,38% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kangarhold (KANGA) Bazar Məlumatları

$ 6,17K
$ 6,17K$ 6,17K

--
----

$ 6,17K
$ 6,17K$ 6,17K

999,99M
999,99M 999,99M

999.988.623,181456
999.988.623,181456 999.988.623,181456

Kangarhold üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,17K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KANGA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999988623.181456 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,17K təşkil edir.

Kangarhold (KANGA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kangarhold / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kangarhold / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Kangarhold / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Kangarhold / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,73%
30 Gün$ 0-11,67%
60 Gün$ 0-96,67%
90 Gün$ 0--

Kangarhold (KANGA) Nədir?

Kangarhold is a meme-inspired crypto ecosystem built around the character KangaRHold (“Kanga” = short form; “Ranger” + “Hold”). The project explores internet culture through short-form video content such as funny animal moments, pranks, riddles, and gym clips published across its social channels. In addition to entertainment, Kangarhold actively collaborates with crypto-tools developing projects, including Anonymous Coding Cult (focused on Monero-based privacy tools) and supports early-stage blockchain projects, like a DEX tracker for Solana and Ethereum (to be launched). Revenue is generated through content, partnerships, and merchandise, then reinvested into platform development, token utility, awareness efforts, and community rewards.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Kangarhold (KANGA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Kangarhold Qiymət Proqnozu (USD)

Kangarhold (KANGA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kangarhold (KANGA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kangarhold üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kangarhold qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KANGA Aktivindən Yerli Valyutalara

Kangarhold (KANGA) Tokenomikası

Kangarhold (KANGA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KANGA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kangarhold (KANGA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kangarhold (KANGA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KANGA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KANGA / USD cari qiyməti nədir?
KANGA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kangarhold üçün bazar dəyəri nədir?
KANGA üçün bazar dəyəri $ 6,17K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KANGA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KANGA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
KANGA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KANGA ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KANGA qiyməti (ATL) nədir?
KANGA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KANGA ticarət həcmi nədir?
KANGA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KANGA bu il daha da yüksələcək?
KANGA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KANGA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:43:52 (UTC+8)

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

