Kangal (KANGAL) Tokenomikası
Kangal (KANGAL) Məlumatları
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem.
KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
Kangal (KANGAL) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Kangal (KANGAL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Kangal (KANGAL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Kangal (KANGAL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KANGAL token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
KANGAL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq KANGAL tokenomikasını başa düşdünüzsə, KANGAL tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
KANGAL Qiymət Proqnozu
KANGAL kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? KANGAL qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.