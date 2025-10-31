Bugünkü canlı KAME qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KAME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KAME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı KAME qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KAME / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KAME qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KAME Qiyməti (KAME)

Siyahıya alınmadı

1 KAME / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-10,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
KAME (KAME) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:43:46 (UTC+8)

KAME (KAME) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-10,89%

-6,32%

-6,32%

KAME (KAME) canlı qiyməti --. KAME son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KAME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KAME son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -10,89% və son 7 gündə isə -6,32% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

KAME (KAME) Bazar Məlumatları

$ 10,33K
$ 10,33K$ 10,33K

--
----

$ 10,87K
$ 10,87K$ 10,87K

950,01M
950,01M 950,01M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

KAME üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,33K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KAME üzrə dövriyyədə olan təklif 950,01M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,87K təşkil edir.

KAME (KAME) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində KAME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə KAME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə KAME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə KAME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-10,89%
30 Gün$ 0-57,11%
60 Gün$ 0-78,51%
90 Gün$ 0--

KAME (KAME) Nədir?

$KAME is a utility token that transforms internet culture into a force for good. While most memecoins exist solely for speculation and short-term hype, $KAME takes a fundamentally different approach. Built on the Base Network, $KAME merges the viral energy of meme culture with real-world purpose — creating a digital asset that drives impact, not just price charts.

Every $KAME transaction contributes to charitable efforts through transparent, on-chain mechanisms. A small portion of trading volume is allocated to verified nonprofit causes, allowing our community to support meaningful initiatives like clean water access, education, disaster relief, and more. These donations are managed through smart contracts and publicly visible on-chain — ensuring accountability, traceability, and trust.

But we didn’t stop at promises — we built infrastructure.

$KAME proudly launched the first crowdfunding and charity platform on the Base Network. This platform allows donors to directly support campaigns through crypto, with no centralized intermediaries and no hidden fees. Whether you’re contributing 0.01 ETH or just holding $KAME, you’re part of a decentralized movement reshaping how giving works in Web3.

Our platform enables campaign organizers to create verified fundraising campaigns, while users can explore causes, donate using $KAME or other accepted tokens, and see real-time updates on how funds are being used. It’s transparent, efficient, and borderless — unlocking new potential for impact in communities often overlooked by traditional systems.

This level of on-chain transparency, combined with Base’s low fees and scalability, allows us to create a charity ecosystem that is accessible to everyone — not just whales or institutions. It’s philanthropy reimagined for the blockchain era.

At its core, $KAME is more than just a token — it’s a mission. It invites people to engage in something bigger than themselves. Whether through direct donations, NFT campaigns, or simply holding the token, every community member becomes part of a system that turns memes into meaningful action.

In a space filled with noise, speculation, and short-lived projects, $KAME stands apart as a utility token built for sustainability, transparency, and global good. We’re here to prove that meme-powered communities can be powerful forces for change — and we’re just getting started.

KAME Qiymət Proqnozu (USD)

KAME (KAME) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? KAME (KAME) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? KAME üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

KAME qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KAME Aktivindən Yerli Valyutalara

KAME (KAME) Tokenomikası

KAME (KAME) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KAME tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: KAME (KAME) Haqq;nda Suallar

Bugünkü KAME (KAME) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KAME qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KAME / USD cari qiyməti nədir?
KAME / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
KAME üçün bazar dəyəri nədir?
KAME üçün bazar dəyəri $ 10,33K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KAME aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KAME aktivinin dövriyyədə olan təklifi 950,01M USD təşkil edir.
KAME üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KAME ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KAME qiyməti (ATL) nədir?
KAME ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KAME ticarət həcmi nədir?
KAME üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KAME bu il daha da yüksələcək?
KAME bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KAME qiymət proqnozuna baxın.
KAME (KAME) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

