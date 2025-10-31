Bugünkü canlı Kamala Horris qiyməti 0,00007703 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KAMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KAMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Kamala Horris qiyməti 0,00007703 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KAMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KAMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Kamala Horris Qiyməti (KAMA)

Kamala Horris (KAMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Kamala Horris (KAMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00007464
$ 0,00007464$ 0,00007464
24 saat Aşağı
$ 0,00008694
$ 0,00008694$ 0,00008694
24 saat Yüksək

$ 0,00007464
$ 0,00007464$ 0,00007464

$ 0,00008694
$ 0,00008694$ 0,00008694

$ 0,03919388
$ 0,03919388$ 0,03919388

$ 0,00005921
$ 0,00005921$ 0,00005921

-0,21%

-9,81%

-7,60%

-7,60%

Kamala Horris (KAMA) canlı qiyməti $0,00007703. KAMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00007464 və ən yüksək $ 0,00008694 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KAMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03919388, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00005921 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KAMA son bir saat ərzində -0,21%, 24 saat ərzində -9,81% və son 7 gündə isə -7,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Kamala Horris (KAMA) Bazar Məlumatları

$ 76,81K
$ 76,81K$ 76,81K

--
----

$ 76,81K
$ 76,81K$ 76,81K

995,56M
995,56M 995,56M

995.559.218,0
995.559.218,0 995.559.218,0

Kamala Horris üzrə cari Bazar Dəyəri $ 76,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KAMA üzrə dövriyyədə olan təklif 995,56M, ümumi təklif isə 995559218.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 76,81K təşkil edir.

Kamala Horris (KAMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Kamala Horris / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Kamala Horris / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000239749.
Son 60 gündə Kamala Horris / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000270863.
Son 90 gündə Kamala Horris / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00004567566122801123.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,81%
30 Gün$ -0,0000239749-31,12%
60 Gün$ -0,0000270863-35,16%
90 Gün$ -0,00004567566122801123-37,22%

Kamala Horris (KAMA) Nədir?

Kamala Horris is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

Kamala Horris (KAMA) Mənbəyi

Kamala Horris Qiymət Proqnozu (USD)

Kamala Horris (KAMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Kamala Horris (KAMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Kamala Horris üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Kamala Horris qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KAMA Aktivindən Yerli Valyutalara

Kamala Horris (KAMA) Tokenomikası

Kamala Horris (KAMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KAMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Kamala Horris (KAMA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Kamala Horris (KAMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KAMA qiyməti 0,00007703 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KAMA / USD cari qiyməti nədir?
KAMA / USD cari qiyməti $ 0,00007703 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Kamala Horris üçün bazar dəyəri nədir?
KAMA üçün bazar dəyəri $ 76,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KAMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KAMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 995,56M USD təşkil edir.
KAMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KAMA ATH qiyməti olan 0,03919388 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KAMA qiyməti (ATL) nədir?
KAMA ATL qiyməti olan 0,00005921 USD dəyərinə endi.
KAMA ticarət həcmi nədir?
KAMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KAMA bu il daha da yüksələcək?
KAMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KAMA qiymət proqnozuna baxın.
Kamala Horris (KAMA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

