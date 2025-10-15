KBL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
Kabila (KBL) Tokenomikası
Kabila (KBL) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Kabila (KBL) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Kabila (KBL) Məlumatları
Kabila is the leading NFT hub on Hedera, providing an All-in-One Web3 platform that enables creators, brands, and communities to leverage NFTs to crowdfund their projects, unlocking new opportunities for fundraising and monetization.
The platform offers everything needed to create, launch, and manage a tokenized community.
Kabila’s ecosystem includes a non-custodial wallet, an NFT marketplace, NFT creation tools, a self-service launchpad, and token-gated spaces called Plazas, for social monetization and true community ownership.
The $KBL token serves as the native utility token within the Kabila ecosystem.
Kabila (KBL) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Kabila (KBL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KBL token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
KBL tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq KBL tokenomikasını başa düşdünüzsə, KBL tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
KBL Qiymət Proqnozu
KBL kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? KBL qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
