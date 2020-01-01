Justice For Honey ($HONEY) Tokenomikası
Justice For Honey ($HONEY) Məlumatları
$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.
Justice For Honey ($HONEY) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Justice For Honey ($HONEY) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Justice For Honey ($HONEY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Justice For Honey ($HONEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $HONEY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$HONEY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq $HONEY tokenomikasını başa düşdünüzsə, $HONEY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
$HONEY Qiymət Proqnozu
$HONEY kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $HONEY qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
