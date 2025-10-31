Bugünkü canlı Just Woot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WOOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WOOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Just Woot qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WOOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WOOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WOOT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WOOT Qiymət Məlumatları

WOOT Rəsmi Veb-saytı

WOOT Tokenomikası

WOOT Qiymət Proqnozu

Just Woot Logosu

Just Woot Qiyməti (WOOT)

Siyahıya alınmadı

1 WOOT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Just Woot (WOOT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:43:12 (UTC+8)

Just Woot (WOOT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10,20%

+10,20%

Just Woot (WOOT) canlı qiyməti --. WOOT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WOOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WOOT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +10,20% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Just Woot (WOOT) Bazar Məlumatları

$ 7,78K
$ 7,78K$ 7,78K

--
----

$ 7,78K
$ 7,78K$ 7,78K

10,00B
10,00B 10,00B

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Just Woot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,78K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WOOT üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,78K təşkil edir.

Just Woot (WOOT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Just Woot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Just Woot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Just Woot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Just Woot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-36,10%
60 Gün$ 0-89,13%
90 Gün$ 0--

Just Woot (WOOT) Nədir?

Woot is a blue owl that became real. Not a logo, not a PFP a living meme with feathers, moves and a mouth. He talks, he posts, he flexes. He screamed “Woot Woot” once… and it never stopped.

Born from pure internet chaos, $WOOT is more than a memecoin it’s a social experiment powered by a community that laughs first and builds right after. We didn’t launch a product. We launched a character. And he’s already everywhere.

Woot lives across timelines, videos, and real-life appearances. He buys cars, plays drums, dances in slow motion and hugs people he doesn’t know. He’s unpredictable. But always on brand.

Behind the madness, there’s a strategy. Presale applications, raffles, airdrops, games, and rituals are all part of the plan. But none of this would exist without the vibe. Woot is a signal. A scream. A shared moment that says, “you’re in”.

No VC. No promises. No need to explain. Just Woot. And if you’ve made it this far, you already get it.

Just Woot (WOOT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Just Woot Qiymət Proqnozu (USD)

Just Woot (WOOT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Just Woot (WOOT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Just Woot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Just Woot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WOOT Aktivindən Yerli Valyutalara

Just Woot (WOOT) Tokenomikası

Just Woot (WOOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WOOT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Just Woot (WOOT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Just Woot (WOOT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WOOT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WOOT / USD cari qiyməti nədir?
WOOT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Just Woot üçün bazar dəyəri nədir?
WOOT üçün bazar dəyəri $ 7,78K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WOOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WOOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00B USD təşkil edir.
WOOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WOOT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WOOT qiyməti (ATL) nədir?
WOOT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WOOT ticarət həcmi nədir?
WOOT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WOOT bu il daha da yüksələcək?
WOOT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WOOT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:43:12 (UTC+8)

