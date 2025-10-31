Bugünkü canlı Just need some rest qiyməti 0,00437206 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Just need some rest qiyməti 0,00437206 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REST / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REST qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00437206
0,00%1D
Just need some rest (REST) Canlı Qiymət Qrafiki
Just need some rest (REST) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

--

--

0,00%

0,00%

Just need some rest (REST) canlı qiyməti $0,00437206. REST son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. REST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01275586, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00437206 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, REST son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Just need some rest (REST) Bazar Məlumatları

Just need some rest üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,37M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. REST üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999999895.470689 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,37M təşkil edir.

Just need some rest (REST) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Just need some rest / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Just need some rest / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Just need some rest / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Just need some rest / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Just need some rest (REST) Nədir?

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

Just need some rest (REST) Mənbəsi

Rəsmi Veb-sayt

Just need some rest Qiymət Proqnozu (USD)

Just need some rest (REST) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Just need some rest (REST) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Just need some rest üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Just need some rest qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

REST Aktivindən Yerli Valyutalara

Just need some rest (REST) Tokenomikası

Just need some rest (REST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. REST tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Just need some rest (REST) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Just need some rest (REST) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı REST qiyməti 0,00437206 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
REST / USD cari qiyməti nədir?
REST / USD cari qiyməti $ 0,00437206 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Just need some rest üçün bazar dəyəri nədir?
REST üçün bazar dəyəri $ 4,37M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
REST aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
REST aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
REST üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
REST ATH qiyməti olan 0,01275586 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı REST qiyməti (ATL) nədir?
REST ATL qiyməti olan 0,00437206 USD dəyərinə endi.
REST ticarət həcmi nədir?
REST üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
REST bu il daha da yüksələcək?
REST bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün REST qiymət proqnozuna baxın.
Just need some rest (REST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

