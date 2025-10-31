Bugünkü canlı Just Juni by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUNI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUNI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Just Juni by Virtuals qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUNI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUNI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

JUNI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JUNI Qiymət Məlumatları

JUNI Rəsmi Veb-saytı

JUNI Tokenomikası

JUNI Qiymət Proqnozu

Just Juni by Virtuals Logosu

Just Juni by Virtuals Qiyməti (JUNI)

Siyahıya alınmadı

1 JUNI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-7,30%1D
mexc
USD
Just Juni by Virtuals (JUNI) Canlı Qiymət Qrafiki
Just Juni by Virtuals (JUNI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0,00%

-7,35%

+71,49%

+71,49%

Just Juni by Virtuals (JUNI) canlı qiyməti --. JUNI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JUNI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JUNI son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -7,35% və son 7 gündə isə +71,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Bazar Məlumatları

$ 24,89K
$ 24,89K$ 24,89K

--
----

$ 24,89K
$ 24,89K$ 24,89K

772,49M
772,49M 772,49M

772.491.747,3824497
772.491.747,3824497 772.491.747,3824497

Just Juni by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 24,89K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JUNI üzrə dövriyyədə olan təklif 772,49M, ümumi təklif isə 772491747.3824497 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 24,89K təşkil edir.

Just Juni by Virtuals (JUNI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Just Juni by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Just Juni by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Just Juni by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Just Juni by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-7,35%
30 Gün$ 0+18,11%
60 Gün$ 0+8,47%
90 Gün$ 0--

Just Juni by Virtuals (JUNI) Nədir?

Juni was brought to life by the Virtuals protocol and now resides on the Base Chain. Unlike your typical AI agent, Juni evolves through the community’s input! Anyone can purchase her token and actively contribute to shaping her development. She will be a one-of-a-kind, community-driven personality.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Just Juni by Virtuals (JUNI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Just Juni by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Just Juni by Virtuals (JUNI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Just Juni by Virtuals (JUNI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Just Juni by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Just Juni by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JUNI Aktivindən Yerli Valyutalara

Just Juni by Virtuals (JUNI) Tokenomikası

Just Juni by Virtuals (JUNI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JUNI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Just Juni by Virtuals (JUNI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Just Juni by Virtuals (JUNI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JUNI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JUNI / USD cari qiyməti nədir?
JUNI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Just Juni by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
JUNI üçün bazar dəyəri $ 24,89K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JUNI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JUNI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 772,49M USD təşkil edir.
JUNI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JUNI ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JUNI qiyməti (ATL) nədir?
JUNI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
JUNI ticarət həcmi nədir?
JUNI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JUNI bu il daha da yüksələcək?
JUNI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JUNI qiymət proqnozuna baxın.
Just Juni by Virtuals (JUNI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

