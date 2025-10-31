Bugünkü canlı just a shitcoin qiyməti 0,00093833 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHITCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHITCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı just a shitcoin qiyməti 0,00093833 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHITCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHITCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SHITCOIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SHITCOIN Qiymət Məlumatları

SHITCOIN Rəsmi Veb-saytı

SHITCOIN Tokenomikası

SHITCOIN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

just a shitcoin Logosu

just a shitcoin Qiyməti (SHITCOIN)

Siyahıya alınmadı

1 SHITCOIN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00094912
$0,00094912$0,00094912
-25,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
just a shitcoin (SHITCOIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:36:33 (UTC+8)

just a shitcoin (SHITCOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00093933
$ 0,00093933$ 0,00093933
24 saat Aşağı
$ 0,00140126
$ 0,00140126$ 0,00140126
24 saat Yüksək

$ 0,00093933
$ 0,00093933$ 0,00093933

$ 0,00140126
$ 0,00140126$ 0,00140126

$ 0,00376806
$ 0,00376806$ 0,00376806

$ 0,00003186
$ 0,00003186$ 0,00003186

-3,89%

-23,64%

+35,31%

+35,31%

just a shitcoin (SHITCOIN) canlı qiyməti $0,00093833. SHITCOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00093933 və ən yüksək $ 0,00140126 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SHITCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00376806, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003186 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SHITCOIN son bir saat ərzində -3,89%, 24 saat ərzində -23,64% və son 7 gündə isə +35,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

just a shitcoin (SHITCOIN) Bazar Məlumatları

$ 906,22K
$ 906,22K$ 906,22K

--
----

$ 906,22K
$ 906,22K$ 906,22K

965,24M
965,24M 965,24M

965.238.286,542381
965.238.286,542381 965.238.286,542381

just a shitcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 906,22K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SHITCOIN üzrə dövriyyədə olan təklif 965,24M, ümumi təklif isə 965238286.542381 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 906,22K təşkil edir.

just a shitcoin (SHITCOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində just a shitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000290600151225367.
Son 30 gündə just a shitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000794787.
Son 60 gündə just a shitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0017412252.
Son 90 gündə just a shitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000290600151225367-23,64%
30 Gün$ -0,0000794787-8,47%
60 Gün$ +0,0017412252+185,57%
90 Gün$ 0--

just a shitcoin (SHITCOIN) Nədir?

The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

just a shitcoin (SHITCOIN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

just a shitcoin Qiymət Proqnozu (USD)

just a shitcoin (SHITCOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? just a shitcoin (SHITCOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? just a shitcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

just a shitcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SHITCOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

just a shitcoin (SHITCOIN) Tokenomikası

just a shitcoin (SHITCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SHITCOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: just a shitcoin (SHITCOIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü just a shitcoin (SHITCOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SHITCOIN qiyməti 0,00093833 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SHITCOIN / USD cari qiyməti nədir?
SHITCOIN / USD cari qiyməti $ 0,00093833 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
just a shitcoin üçün bazar dəyəri nədir?
SHITCOIN üçün bazar dəyəri $ 906,22K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SHITCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SHITCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 965,24M USD təşkil edir.
SHITCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SHITCOIN ATH qiyməti olan 0,00376806 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SHITCOIN qiyməti (ATL) nədir?
SHITCOIN ATL qiyməti olan 0,00003186 USD dəyərinə endi.
SHITCOIN ticarət həcmi nədir?
SHITCOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SHITCOIN bu il daha da yüksələcək?
SHITCOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SHITCOIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:36:33 (UTC+8)

just a shitcoin (SHITCOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.015,00
$110.015,00$110.015,00

+2,14%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.859,34
$3.859,34$3.859,34

+2,26%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03048
$0,03048$0,03048

+21,67%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,01
$186,01$186,01

+0,50%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.859,34
$3.859,34$3.859,34

+2,26%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.015,00
$110.015,00$110.015,00

+2,14%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,01
$186,01$186,01

+0,50%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4924
$2,4924$2,4924

+1,57%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18552
$0,18552$0,18552

+2,68%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00947
$0,00947$0,00947

-5,30%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002694
$0,0002694$0,0002694

+331,04%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0048733
$0,0048733$0,0048733

+5.314,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0501
$0,0501$0,0501

+1.465,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043200
$0,0000000000000000000000043200$0,0000000000000000000000043200

+764,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27383
$0,27383$0,27383

+120,67%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036936
$0,036936$0,036936

+98,36%