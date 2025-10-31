Bugünkü canlı JunkCoin Doge Real Name qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUNKCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUNKCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı JunkCoin Doge Real Name qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUNKCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUNKCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:36:02 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1,04%

-25,24%

-40,49%

-40,49%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) canlı qiyməti --. JUNKCOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JUNKCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JUNKCOIN son bir saat ərzində -1,04%, 24 saat ərzində -25,24% və son 7 gündə isə -40,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Bazar Məlumatları

$ 77,11K
$ 77,11K$ 77,11K

--
----

$ 77,11K
$ 77,11K$ 77,11K

947,93M
947,93M 947,93M

947.933.806,455355
947.933.806,455355 947.933.806,455355

JunkCoin Doge Real Name üzrə cari Bazar Dəyəri $ 77,11K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JUNKCOIN üzrə dövriyyədə olan təklif 947,93M, ümumi təklif isə 947933806.455355 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 77,11K təşkil edir.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində JunkCoin Doge Real Name / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə JunkCoin Doge Real Name / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə JunkCoin Doge Real Name / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə JunkCoin Doge Real Name / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-25,24%
30 Gün$ 0-58,17%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Nədir?

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

JunkCoin Doge Real Name Qiymət Proqnozu (USD)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? JunkCoin Doge Real Name üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

JunkCoin Doge Real Name qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JUNKCOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Tokenomikası

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JUNKCOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JUNKCOIN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JUNKCOIN / USD cari qiyməti nədir?
JUNKCOIN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
JunkCoin Doge Real Name üçün bazar dəyəri nədir?
JUNKCOIN üçün bazar dəyəri $ 77,11K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JUNKCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JUNKCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 947,93M USD təşkil edir.
JUNKCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JUNKCOIN ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JUNKCOIN qiyməti (ATL) nədir?
JUNKCOIN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
JUNKCOIN ticarət həcmi nədir?
JUNKCOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JUNKCOIN bu il daha da yüksələcək?
JUNKCOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JUNKCOIN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:36:02 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

