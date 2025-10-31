Bugünkü canlı jungle bay memes qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JBM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JBM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı jungle bay memes qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JBM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JBM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

jungle bay memes (JBM) Canlı Qiymət Qrafiki
jungle bay memes (JBM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,23%

-1,00%

-8,53%

-8,53%

jungle bay memes (JBM) canlı qiyməti --. JBM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JBM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JBM son bir saat ərzində +0,23%, 24 saat ərzində -1,00% və son 7 gündə isə -8,53% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

jungle bay memes (JBM) Bazar Məlumatları

$ 210,59K
$ 210,59K$ 210,59K

--
----

$ 210,59K
$ 210,59K$ 210,59K

93,24B
93,24B 93,24B

93.243.552.077,89908
93.243.552.077,89908 93.243.552.077,89908

jungle bay memes üzrə cari Bazar Dəyəri $ 210,59K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JBM üzrə dövriyyədə olan təklif 93,24B, ümumi təklif isə 93243552077.89908 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 210,59K təşkil edir.

jungle bay memes (JBM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində jungle bay memes / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə jungle bay memes / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə jungle bay memes / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə jungle bay memes / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,00%
30 Gün$ 0-20,34%
60 Gün$ 0-29,98%
90 Gün$ 0--

jungle bay memes (JBM) Nədir?

Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.

Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.

No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.

Origin thread: see Official Links below.

jungle bay memes (JBM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

jungle bay memes Qiymət Proqnozu (USD)

jungle bay memes (JBM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? jungle bay memes (JBM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? jungle bay memes üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

jungle bay memes qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JBM Aktivindən Yerli Valyutalara

jungle bay memes (JBM) Tokenomikası

jungle bay memes (JBM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JBM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: jungle bay memes (JBM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü jungle bay memes (JBM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JBM qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JBM / USD cari qiyməti nədir?
JBM / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
jungle bay memes üçün bazar dəyəri nədir?
JBM üçün bazar dəyəri $ 210,59K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JBM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JBM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 93,24B USD təşkil edir.
JBM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JBM ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JBM qiyməti (ATL) nədir?
JBM ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
JBM ticarət həcmi nədir?
JBM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JBM bu il daha da yüksələcək?
JBM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JBM qiymət proqnozuna baxın.
