Joi (JOI) Tokenomikası
Joi (JOI) Məlumatları
Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app.
- app launch next week
- eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)
- dev sold to less than 2.5% holding, community control majority
- you are one of the earliest communities to get in
- US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)
- serious AI dev team, Tencent background
- full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment
Joi (JOI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Joi (JOI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Joi (JOI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Joi (JOI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum JOI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
JOI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq JOI tokenomikasını başa düşdünüzsə, JOI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
JOI Qiymət Proqnozu
JOI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? JOI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.