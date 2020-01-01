John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası

John McAIfee (MCAIFEE) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

John McAIfee (MCAIFEE) Məlumatları

John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.

Rəsmi Veb-sayt:
https://mcaifee.me/

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası və Qiymət Analizi

John McAIfee (MCAIFEE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 13,24K
$ 13,24K$ 13,24K
Ümumi Təchizat:
$ 999,30M
$ 999,30M$ 999,30M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 999,30M
$ 999,30M$ 999,30M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 13,24K
$ 13,24K$ 13,24K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00723635
$ 0,00723635$ 0,00723635
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0$ 0

John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

John McAIfee (MCAIFEE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MCAIFEE token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

MCAIFEE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq MCAIFEE tokenomikasını başa düşdünüzsə, MCAIFEE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

MCAIFEE Qiymət Proqnozu

MCAIFEE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MCAIFEE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.

Spot və Fyuçers bazarlarında 4.000-dən çox ticarət cütü
CEX platformaları arasında ən sürətli token siyahıyaalmaları
Sektorda likvidlik üzrə 1-ci sırada
24/7 Müştəri Xidməti ilə ən aşağı komissiyalar
İstifadəçi vəsaitləri üçün 100% və daha çox token rezervi şəffaflığı
Ultra aşağı giriş tələbləri: Cəmi 1 USDT ilə kriptovalyuta alın
mc_how_why_title
Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.