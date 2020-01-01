John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası
John McAIfee (MCAIFEE) Məlumatları
John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.
John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası və Qiymət Analizi
John McAIfee (MCAIFEE) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
John McAIfee (MCAIFEE) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
John McAIfee (MCAIFEE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum MCAIFEE token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
MCAIFEE tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq MCAIFEE tokenomikasını başa düşdünüzsə, MCAIFEE tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
MCAIFEE Qiymət Proqnozu
MCAIFEE kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? MCAIFEE qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.