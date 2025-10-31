Bugünkü canlı JELLY TIME qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JELLY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JELLY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı JELLY TIME qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JELLY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JELLY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

JELLY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JELLY Qiymət Məlumatları

JELLY Rəsmi Veb-saytı

JELLY Tokenomikası

JELLY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

JELLY TIME Logosu

JELLY TIME Qiyməti (JELLY)

Siyahıya alınmadı

1 JELLY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,80%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
JELLY TIME (JELLY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:42:26 (UTC+8)

JELLY TIME (JELLY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0015406
$ 0,0015406$ 0,0015406

$ 0
$ 0$ 0

--

-3,82%

+14,41%

+14,41%

JELLY TIME (JELLY) canlı qiyməti --. JELLY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JELLY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0015406, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JELLY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -3,82% və son 7 gündə isə +14,41% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

JELLY TIME (JELLY) Bazar Məlumatları

$ 16,67K
$ 16,67K$ 16,67K

--
----

$ 16,67K
$ 16,67K$ 16,67K

999,76M
999,76M 999,76M

999.760.634,305833
999.760.634,305833 999.760.634,305833

JELLY TIME üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,67K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JELLY üzrə dövriyyədə olan təklif 999,76M, ümumi təklif isə 999760634.305833 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,67K təşkil edir.

JELLY TIME (JELLY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində JELLY TIME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə JELLY TIME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə JELLY TIME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə JELLY TIME / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,82%
30 Gün$ 0-33,01%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

JELLY TIME (JELLY) Nədir?

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

JELLY TIME (JELLY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

JELLY TIME Qiymət Proqnozu (USD)

JELLY TIME (JELLY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? JELLY TIME (JELLY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? JELLY TIME üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

JELLY TIME qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JELLY Aktivindən Yerli Valyutalara

JELLY TIME (JELLY) Tokenomikası

JELLY TIME (JELLY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JELLY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: JELLY TIME (JELLY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü JELLY TIME (JELLY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JELLY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JELLY / USD cari qiyməti nədir?
JELLY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
JELLY TIME üçün bazar dəyəri nədir?
JELLY üçün bazar dəyəri $ 16,67K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JELLY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JELLY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,76M USD təşkil edir.
JELLY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JELLY ATH qiyməti olan 0,0015406 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JELLY qiyməti (ATL) nədir?
JELLY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
JELLY ticarət həcmi nədir?
JELLY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JELLY bu il daha da yüksələcək?
JELLY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JELLY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:42:26 (UTC+8)

JELLY TIME (JELLY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.079,05
$110.079,05$110.079,05

+2,20%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,71
$3.851,71$3.851,71

+2,06%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02853
$0,02853$0,02853

+13,89%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,90
$186,90$186,90

+0,98%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,71
$3.851,71$3.851,71

+2,06%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.079,05
$110.079,05$110.079,05

+2,20%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,90
$186,90$186,90

+0,98%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,5034
$2,5034$2,5034

+2,02%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18572
$0,18572$0,18572

+2,79%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004111
$0,004111$0,004111

-17,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01065
$0,01065$0,01065

+6,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0432
$0,0432$0,0432

+1.250,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0041920
$0,0041920$0,0041920

+110,75%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,24120
$0,24120$0,24120

+94,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000006501
$0,0000000000000000000000006501$0,0000000000000000000000006501

+30,02%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,032951
$0,032951$0,032951

+76,96%