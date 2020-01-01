JBM ($JBM) Tokenomikası
JBM ($JBM) Məlumatları
$JBM is a community-driven memecoin inspired by the adventurous spirit of a bold character from classic tales of exploration and growth. It aims to disrupt the crypto space by fostering a genuine, organic community built on transparency and trust.
The project is designed for long-term sustainability with robust tokenomics. The team has already burned 45% of the total token supply and 50% of the liquidity pool which is also burned, ensuring a deflationary model. Additionally, 2.5% of the liquidity has been locked for 2 years, with the fees generated from this additional liquidity pool being allocated for buyback and burn mechanisms. A further 2.5% is reserved for growth funds, which are also locked for 2 years, ensuring steady development over time.
$JBM focuses on creating a sustainable ecosystem where the community plays a central role in shaping its future, aiming to redefine the memecoin space with integrity and longevity.
JBM ($JBM) Tokenomikası və Qiymət Analizi
JBM ($JBM) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
JBM ($JBM) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
JBM ($JBM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $JBM token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
$JBM tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
