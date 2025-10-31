Bugünkü canlı jAsset jUSD qiyməti 0,982446 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı jAsset jUSD qiyməti 0,982446 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JUSD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JUSD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

JUSD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

JUSD Qiymət Məlumatları

JUSD Rəsmi Veb-saytı

JUSD Tokenomikası

JUSD Qiymət Proqnozu

jAsset jUSD Logosu

jAsset jUSD Qiyməti (JUSD)

Siyahıya alınmadı

1 JUSD / USD Canlı Qiyməti:

+0,30%1D
USD
jAsset jUSD (JUSD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:34:56 (UTC+8)

jAsset jUSD (JUSD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,29%

+0,35%

+1,03%

+1,03%

jAsset jUSD (JUSD) canlı qiyməti $0,982446. JUSD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,969089 və ən yüksək $ 0,98779 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,062, ən aşağı qiyməti isə $ 0,35345 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JUSD son bir saat ərzində +0,29%, 24 saat ərzində +0,35% və son 7 gündə isə +1,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

jAsset jUSD (JUSD) Bazar Məlumatları

jAsset jUSD üzrə cari Bazar Dəyəri $ 690,96K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JUSD üzrə dövriyyədə olan təklif 703,31K, ümumi təklif isə 703309.1583885913 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 690,96K təşkil edir.

jAsset jUSD (JUSD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində jAsset jUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00343193.
Son 30 gündə jAsset jUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0087430816.
Son 60 gündə jAsset jUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0100698750.
Son 90 gündə jAsset jUSD / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0045602491974639.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00343193+0,35%
30 Gün$ -0,0087430816-0,88%
60 Gün$ -0,0100698750-1,02%
90 Gün$ -0,0045602491974639-0,46%

jAsset jUSD (JUSD) Nədir?

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

jAsset jUSD (JUSD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

jAsset jUSD Qiymət Proqnozu (USD)

jAsset jUSD (JUSD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? jAsset jUSD (JUSD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? jAsset jUSD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

jAsset jUSD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JUSD Aktivindən Yerli Valyutalara

jAsset jUSD (JUSD) Tokenomikası

jAsset jUSD (JUSD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JUSD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: jAsset jUSD (JUSD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü jAsset jUSD (JUSD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JUSD qiyməti 0,982446 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JUSD / USD cari qiyməti nədir?
JUSD / USD cari qiyməti $ 0,982446 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
jAsset jUSD üçün bazar dəyəri nədir?
JUSD üçün bazar dəyəri $ 690,96K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JUSD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 703,31K USD təşkil edir.
JUSD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JUSD ATH qiyməti olan 1,062 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JUSD qiyməti (ATL) nədir?
JUSD ATL qiyməti olan 0,35345 USD dəyərinə endi.
JUSD ticarət həcmi nədir?
JUSD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JUSD bu il daha da yüksələcək?
JUSD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JUSD qiymət proqnozuna baxın.
jAsset jUSD (JUSD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

