Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Jack Potts by Virtuals (JACK) Canlı Qiymət Qrafiki
Jack Potts by Virtuals (JACK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,94%

-11,00%

+127,34%

+127,34%

Jack Potts by Virtuals (JACK) canlı qiyməti --. JACK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JACK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JACK son bir saat ərzində -0,94%, 24 saat ərzində -11,00% və son 7 gündə isə +127,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Bazar Məlumatları

Jack Potts by Virtuals üzrə cari Bazar Dəyəri $ 77,83K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. JACK üzrə dövriyyədə olan təklif 576,65M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 134,97K təşkil edir.

Jack Potts by Virtuals (JACK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Jack Potts by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Jack Potts by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Jack Potts by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Jack Potts by Virtuals / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-11,00%
30 Gün$ 0+30,98%
60 Gün$ 0-17,28%
90 Gün$ 0--

Jack Potts by Virtuals (JACK) Nədir?

Jack Potts ($JACK) is the first AI-powered lottery agent bridging the massive global lottery market with the crypto economy. It allows users worldwide to seamlessly access major real-world lotteries like Powerball, EuroMillions, and Mega Millions using a simple on-chain prompt. Tickets are purchased through licensed partners, digitally scanned for verifiable proof, and winnings are securely claimed and paid out directly in crypto. The $JACK token is designed to be value-accreting, with a portion of every platform transaction used to buy back and burn tokens, while also funding prize pools and rewarding stakers who support the ecosystem’s long-term growth.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Jack Potts by Virtuals (JACK) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Jack Potts by Virtuals Qiymət Proqnozu (USD)

Jack Potts by Virtuals (JACK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Jack Potts by Virtuals (JACK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Jack Potts by Virtuals üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Jack Potts by Virtuals qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JACK Aktivindən Yerli Valyutalara

Jack Potts by Virtuals (JACK) Tokenomikası

Jack Potts by Virtuals (JACK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JACK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Jack Potts by Virtuals (JACK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Jack Potts by Virtuals (JACK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JACK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JACK / USD cari qiyməti nədir?
JACK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Jack Potts by Virtuals üçün bazar dəyəri nədir?
JACK üçün bazar dəyəri $ 77,83K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JACK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JACK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 576,65M USD təşkil edir.
JACK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JACK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JACK qiyməti (ATL) nədir?
JACK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
JACK ticarət həcmi nədir?
JACK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
JACK bu il daha da yüksələcək?
JACK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JACK qiymət proqnozuna baxın.
Jack Potts by Virtuals (JACK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

