Bugünkü canlı Ishi Go qiyməti 0,00005525 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ISHI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ISHI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ISHI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ISHI Qiymət Məlumatları

ISHI Whitepaper

ISHI Rəsmi Veb-saytı

ISHI Tokenomikası

ISHI Qiymət Proqnozu

Ishi Go Logosu

Ishi Go Qiyməti (ISHI)

Siyahıya alınmadı

1 ISHI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,90%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Ishi Go (ISHI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:43:30 (UTC+8)

Ishi Go (ISHI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00005343
$ 0,00005343
24 saat Aşağı
$ 0,00005578
$ 0,00005578
24 saat Yüksək

$ 0,00005343
$ 0,00005343

$ 0,00005578
$ 0,00005578

$ 0,00194537
$ 0,00194537

$ 0,00000845
$ 0,00000845

+0,62%

-0,76%

+71,47%

+71,47%

Ishi Go (ISHI) canlı qiyməti $0,00005525. ISHI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00005343 və ən yüksək $ 0,00005578 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ISHI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00194537, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000845 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ISHI son bir saat ərzində +0,62%, 24 saat ərzində -0,76% və son 7 gündə isə +71,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Ishi Go (ISHI) Bazar Məlumatları

$ 55,34K
$ 55,34K

--
--

$ 55,34K
$ 55,34K

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Ishi Go üzrə cari Bazar Dəyəri $ 55,34K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ISHI üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 55,34K təşkil edir.

Ishi Go (ISHI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Ishi Go / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Ishi Go / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000269448.
Son 60 gündə Ishi Go / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000179095.
Son 90 gündə Ishi Go / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00009164083479855098.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,76%
30 Gün$ +0,0000269448+48,77%
60 Gün$ +0,0000179095+32,42%
90 Gün$ -0,00009164083479855098-62,38%

Ishi Go (ISHI) Nədir?

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Ishi Go (ISHI) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Ishi Go Qiymət Proqnozu (USD)

Ishi Go (ISHI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Ishi Go (ISHI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Ishi Go üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Ishi Go qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ISHI Aktivindən Yerli Valyutalara

Ishi Go (ISHI) Tokenomikası

Ishi Go (ISHI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ISHI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Ishi Go (ISHI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Ishi Go (ISHI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ISHI qiyməti 0,00005525 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ISHI / USD cari qiyməti nədir?
ISHI / USD cari qiyməti $ 0,00005525 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Ishi Go üçün bazar dəyəri nədir?
ISHI üçün bazar dəyəri $ 55,34K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ISHI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ISHI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
ISHI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ISHI ATH qiyməti olan 0,00194537 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ISHI qiyməti (ATL) nədir?
ISHI ATL qiyməti olan 0,00000845 USD dəyərinə endi.
ISHI ticarət həcmi nədir?
ISHI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ISHI bu il daha da yüksələcək?
ISHI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ISHI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:43:30 (UTC+8)

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.