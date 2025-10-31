Bugünkü canlı Innovosens qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ISENS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ISENS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Innovosens qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ISENS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ISENS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Innovosens Qiyməti (ISENS)

Siyahıya alınmadı

1 ISENS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00028983
$0,00028983$0,00028983
-50,40%1D
mexc
USD
Innovosens (ISENS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:32:57 (UTC+8)

Innovosens (ISENS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00147605
$ 0,00147605$ 0,00147605

$ 0
$ 0$ 0

+0,99%

-50,46%

+78,90%

+78,90%

Innovosens (ISENS) canlı qiyməti --. ISENS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ISENS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00147605, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ISENS son bir saat ərzində +0,99%, 24 saat ərzində -50,46% və son 7 gündə isə +78,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Innovosens (ISENS) Bazar Məlumatları

$ 287,06K
$ 287,06K$ 287,06K

--
----

$ 287,06K
$ 287,06K$ 287,06K

990,43M
990,43M 990,43M

990.427.774,7166806
990.427.774,7166806 990.427.774,7166806

Innovosens üzrə cari Bazar Dəyəri $ 287,06K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ISENS üzrə dövriyyədə olan təklif 990,43M, ümumi təklif isə 990427774.7166806 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 287,06K təşkil edir.

Innovosens (ISENS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Innovosens / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00029528266889736.
Son 30 gündə Innovosens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Innovosens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Innovosens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00029528266889736-50,46%
30 Gün$ 0+32,22%
60 Gün$ 0+26,64%
90 Gün$ 0--

Innovosens (ISENS) Nədir?

We are a pioneering health-tech company transforming real-time performance and safety through sweat-sensing biowearables.

From athletes to frontline workers, our flagship wearable Hydrosense tracks hydration and electrolyte loss non-invasively—unlocking a new frontier in human physiology, powered by digital biomarkers and Web3.

Backed by Sony, the European Commission, and a strong network of researchers and investors, we’re bringing sweat to the blockchain—combining health, innovation, and decentralization.

Innovosens (ISENS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Innovosens Qiymət Proqnozu (USD)

Innovosens (ISENS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Innovosens (ISENS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Innovosens üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Innovosens qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ISENS Aktivindən Yerli Valyutalara

Innovosens (ISENS) Tokenomikası

Innovosens (ISENS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ISENS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Innovosens (ISENS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Innovosens (ISENS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ISENS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ISENS / USD cari qiyməti nədir?
ISENS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Innovosens üçün bazar dəyəri nədir?
ISENS üçün bazar dəyəri $ 287,06K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ISENS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ISENS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 990,43M USD təşkil edir.
ISENS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ISENS ATH qiyməti olan 0,00147605 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ISENS qiyməti (ATL) nədir?
ISENS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ISENS ticarət həcmi nədir?
ISENS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ISENS bu il daha da yüksələcək?
ISENS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ISENS qiymət proqnozuna baxın.
Innovosens (ISENS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

