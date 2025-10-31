Bugünkü canlı infraX qiyməti 0,591406 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INFRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də INFRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı infraX qiyməti 0,591406 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INFRA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də INFRA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,591406
-20,00%1D
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:32:50 (UTC+8)

infraX (INFRA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,568469
24 saat Aşağı
$ 0,757033
24 saat Yüksək

$ 0,568469
$ 0,757033
$ 45,71
$ 0,327661
-0,36%

-20,00%

+5,15%

+5,15%

infraX (INFRA) canlı qiyməti $0,591406. INFRA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,568469 və ən yüksək $ 0,757033 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. INFRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 45,71, ən aşağı qiyməti isə $ 0,327661 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, INFRA son bir saat ərzində -0,36%, 24 saat ərzində -20,00% və son 7 gündə isə +5,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

infraX (INFRA) Bazar Məlumatları

$ 591,18K
--
$ 591,18K
1,00M
1.000.000,0
infraX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 591,18K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. INFRA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00M, ümumi təklif isə 1000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 591,18K təşkil edir.

infraX (INFRA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində infraX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,1478945243049827.
Son 30 gündə infraX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,3359882164.
Son 60 gündə infraX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,3509497237.
Son 90 gündə infraX / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,4799090166975076.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,1478945243049827-20,00%
30 Gün$ -0,3359882164-56,81%
60 Gün$ -0,3509497237-59,34%
90 Gün$ -2,4799090166975076-80,74%

infraX (INFRA) Nədir?

InfraX offers a new dawn in cloud computing. Allowing prospective users the ability to make use of otherwise dormant GPU assets, democratising GPU access globally.

Struggling with GPU shortages? InfraX facilitates seamless GPU rental/lending protocols enabling decentralised, cost effective and price transparent services.

InfraX offers monetary incentives for those interesting in lending their GPU assets, with rewards based on total usage output.

Whether individual of corporate, InfraX enables and facilitates unmatched node opportunities, undoubtedly boosting the performance of your AI/GPU sectors.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

infraX Qiymət Proqnozu (USD)

infraX (INFRA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? infraX (INFRA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? infraX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

infraX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

INFRA Aktivindən Yerli Valyutalara

infraX (INFRA) Tokenomikası

infraX (INFRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. INFRA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: infraX (INFRA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü infraX (INFRA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı INFRA qiyməti 0,591406 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
INFRA / USD cari qiyməti nədir?
INFRA / USD cari qiyməti $ 0,591406 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
infraX üçün bazar dəyəri nədir?
INFRA üçün bazar dəyəri $ 591,18K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
INFRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
INFRA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00M USD təşkil edir.
INFRA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
INFRA ATH qiyməti olan 45,71 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı INFRA qiyməti (ATL) nədir?
INFRA ATL qiyməti olan 0,327661 USD dəyərinə endi.
INFRA ticarət həcmi nədir?
INFRA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
INFRA bu il daha da yüksələcək?
INFRA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün INFRA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:32:50 (UTC+8)

infraX (INFRA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

