Bugünkü canlı IncogniFi qiyməti 0,0154601 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində INFI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

1 INFI / USD Canlı Qiyməti:

$0,0154601
$0,0154601$0,0154601
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
IncogniFi (INFI) Canlı Qiymət Qrafiki
IncogniFi (INFI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04518864
$ 0,04518864$ 0,04518864

$ 0,01540281
$ 0,01540281$ 0,01540281

--

--

0,00%

0,00%

IncogniFi (INFI) canlı qiyməti $0,0154601. INFI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. INFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04518864, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01540281 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, INFI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

IncogniFi (INFI) Bazar Məlumatları

$ 13,91K
$ 13,91K$ 13,91K

--
----

$ 15,46K
$ 15,46K$ 15,46K

900,00K
900,00K 900,00K

1.000.000,0
1.000.000,0 1.000.000,0

IncogniFi üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,91K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. INFI üzrə dövriyyədə olan təklif 900,00K, ümumi təklif isə 1000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,46K təşkil edir.

IncogniFi (INFI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində IncogniFi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə IncogniFi / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə IncogniFi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0026203725.
Son 90 gündə IncogniFi / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,023225253961607875.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ -0,0026203725-16,94%
90 Gün$ -0,023225253961607875-60,03%

IncogniFi (INFI) Nədir?

As highlighted by Vitalik in a recent article, privacy is simulteanously one of Crypto's most important features, as well as one of its most prominent existential threats. Over the last few years, while providers of privacy tools have gained negative media attention (i.e. Tornado Cash), the importance of safeguarding privacy in a Web3 environment has been highlighted by several high profile kidnapping and robbery cases of wealthy Crypto individuals. Moreover, the rise of bots and copytraders have increased the need for users to be able to transact privately, without anyone following their every move.

As such, while private transactions can be abused by malicious actors and people looking to use cryptocurrency to hide the source of their funds, privacy should be a right and people should not be forced to share their balances, transactions or online movement. This view has been shared by many prominent figure in the Ethereum ecosystem, most importantly by earlier mentioned developer Vitalik Buterin, who is a renowned supporter of dApps such as Railgun and Tornado Cash.

While the importance of privacy in Web3 is thus generally agreed upon, the offering of privacy tools remains fragmented. As described in the next chapter, IncogniFi aims to change that, by creating a one-stop-shop privacy hub for browsing, communicating, transacting and storing crypto in a private way.

IncogniFi is an advanced privacy ecosystem, comprising a fully private, anonymous and secure VPN Browser, a Private W2W Communication Tool, a Password & Key Manager, a Non-Custodial Wallet and a Privacy Dex.

Ecosystem Products

  • VPN Browser
  • W2W Private Messenger
  • Password & Key Manager
  • Non-Custodial Wallet
  • Privacy Dex

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

IncogniFi (INFI) Mənbəyi

IncogniFi Qiymət Proqnozu (USD)

IncogniFi (INFI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? IncogniFi (INFI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? IncogniFi üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

IncogniFi qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

INFI Aktivindən Yerli Valyutalara

IncogniFi (INFI) Tokenomikası

IncogniFi (INFI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. INFI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: IncogniFi (INFI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü IncogniFi (INFI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı INFI qiyməti 0,0154601 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
INFI / USD cari qiyməti nədir?
INFI / USD cari qiyməti $ 0,0154601 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
IncogniFi üçün bazar dəyəri nədir?
INFI üçün bazar dəyəri $ 13,91K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
INFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
INFI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 900,00K USD təşkil edir.
INFI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
INFI ATH qiyməti olan 0,04518864 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı INFI qiyməti (ATL) nədir?
INFI ATL qiyməti olan 0,01540281 USD dəyərinə endi.
INFI ticarət həcmi nədir?
INFI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
INFI bu il daha da yüksələcək?
INFI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün INFI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:40:49 (UTC+8)

