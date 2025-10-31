Bugünkü canlı in real life coin qiyməti 0,00029982 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IRLCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IRLCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı in real life coin qiyməti 0,00029982 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IRLCOIN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IRLCOIN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IRLCOIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

IRLCOIN Qiymət Məlumatları

IRLCOIN Rəsmi Veb-saytı

IRLCOIN Tokenomikası

IRLCOIN Qiymət Proqnozu

in real life coin Logosu

in real life coin Qiyməti (IRLCOIN)

1 IRLCOIN / USD Canlı Qiyməti:

in real life coin (IRLCOIN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:31:34 (UTC+8)

in real life coin (IRLCOIN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

in real life coin (IRLCOIN) canlı qiyməti $0,00029982. IRLCOIN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00024947 və ən yüksək $ 0,00030749 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IRLCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00322377, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00022933 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IRLCOIN son bir saat ərzində +0,11%, 24 saat ərzində -0,04% və son 7 gündə isə +0,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

in real life coin (IRLCOIN) Bazar Məlumatları

in real life coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 299,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IRLCOIN üzrə dövriyyədə olan təklif 999,89M, ümumi təklif isə 999892909.549835 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 299,79K təşkil edir.

in real life coin (IRLCOIN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində in real life coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə in real life coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000921405.
Son 60 gündə in real life coin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002441224.
Son 90 gündə in real life coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,04%
30 Gün$ -0,0000921405-30,73%
60 Gün$ -0,0002441224-81,42%
90 Gün$ 0--

in real life coin (IRLCOIN) Nədir?

The popular phrase "IRL" meaning "in real life", has been increasingly viral. There is a new trend of people drawing their coins and charts on paper, and saying they're trading "IRL". We tokenized one of these viral drawings, and have formed a community that is encouraging young crypto traders to get outside and do things in real life, while also allowing them to hold the social stock of the popular phrase "IRL".

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

in real life coin (IRLCOIN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

in real life coin Qiymət Proqnozu (USD)

in real life coin (IRLCOIN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? in real life coin (IRLCOIN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? in real life coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

in real life coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IRLCOIN Aktivindən Yerli Valyutalara

in real life coin (IRLCOIN) Tokenomikası

in real life coin (IRLCOIN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IRLCOIN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: in real life coin (IRLCOIN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü in real life coin (IRLCOIN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IRLCOIN qiyməti 0,00029982 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IRLCOIN / USD cari qiyməti nədir?
IRLCOIN / USD cari qiyməti $ 0,00029982 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
in real life coin üçün bazar dəyəri nədir?
IRLCOIN üçün bazar dəyəri $ 299,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IRLCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IRLCOIN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,89M USD təşkil edir.
IRLCOIN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IRLCOIN ATH qiyməti olan 0,00322377 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IRLCOIN qiyməti (ATL) nədir?
IRLCOIN ATL qiyməti olan 0,00022933 USD dəyərinə endi.
IRLCOIN ticarət həcmi nədir?
IRLCOIN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IRLCOIN bu il daha da yüksələcək?
IRLCOIN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IRLCOIN qiymət proqnozuna baxın.
in real life coin (IRLCOIN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

