IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomikası

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
USD

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Məlumatları

IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,

It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.

We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!

We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.

In memes we trust !

Rəsmi Veb-sayt:
https://inmemeswetrust.net/

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomikası və Qiymət Analizi

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 16,20K
$ 16,20K
Ümumi Təchizat:
$ 870,09M
$ 870,09M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 870,09M
$ 870,09M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 16,20K
$ 16,20K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,00100456
$ 0,00100456
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,00001222
$ 0,00001222
Cari Qiymət:
$ 0
$ 0

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum $TRUST token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

$TRUST tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq $TRUST tokenomikasını başa düşdünüzsə, $TRUST tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

$TRUST Qiymət Proqnozu

$TRUST kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? $TRUST qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.