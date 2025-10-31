Bugünkü canlı Imagen Network qiyməti 0,00135055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IMAGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IMAGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Imagen Network qiyməti 0,00135055 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IMAGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IMAGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IMAGE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

IMAGE Qiymət Məlumatları

IMAGE Whitepaper

IMAGE Rəsmi Veb-saytı

IMAGE Tokenomikası

IMAGE Qiymət Proqnozu

Imagen Network Logosu

Imagen Network Qiyməti (IMAGE)

1 IMAGE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00135055
$0,00135055
+7,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Imagen Network (IMAGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:31:13 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00118902
$ 0,00118902
24 saat Aşağı
$ 0,0015069
$ 0,0015069
24 saat Yüksək

$ 0,00118902
$ 0,00118902

$ 0,0015069
$ 0,0015069

$ 0,03800209
$ 0,03800209

$ 0,00103394
$ 0,00103394

-0,12%

+7,70%

-45,63%

-45,63%

Imagen Network (IMAGE) canlı qiyməti $0,00135055. IMAGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00118902 və ən yüksək $ 0,0015069 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IMAGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03800209, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00103394 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IMAGE son bir saat ərzində -0,12%, 24 saat ərzində +7,70% və son 7 gündə isə -45,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Imagen Network (IMAGE) Bazar Məlumatları

$ 6,75M
$ 6,75M

--
----

$ 6,75M
$ 6,75M

5,00B
5,00B

5.000.000.000,0
5.000.000.000,0

Imagen Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,75M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IMAGE üzrə dövriyyədə olan təklif 5,00B, ümumi təklif isə 5000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,75M təşkil edir.

Imagen Network (IMAGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Imagen Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Imagen Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007793891.
Son 60 gündə Imagen Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010686313.
Son 90 gündə Imagen Network / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0003033998937481308.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+7,70%
30 Gün$ -0,0007793891-57,70%
60 Gün$ -0,0010686313-79,12%
90 Gün$ +0,0003033998937481308+28,97%

Imagen Network (IMAGE) Nədir?

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

Imagen Network (IMAGE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Imagen Network Qiymət Proqnozu (USD)

Imagen Network (IMAGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Imagen Network (IMAGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Imagen Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Imagen Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IMAGE Aktivindən Yerli Valyutalara

Imagen Network (IMAGE) Tokenomikası

Imagen Network (IMAGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IMAGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Imagen Network (IMAGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Imagen Network (IMAGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IMAGE qiyməti 0,00135055 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IMAGE / USD cari qiyməti nədir?
IMAGE / USD cari qiyməti $ 0,00135055 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Imagen Network üçün bazar dəyəri nədir?
IMAGE üçün bazar dəyəri $ 6,75M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IMAGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IMAGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 5,00B USD təşkil edir.
IMAGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IMAGE ATH qiyməti olan 0,03800209 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IMAGE qiyməti (ATL) nədir?
IMAGE ATL qiyməti olan 0,00103394 USD dəyərinə endi.
IMAGE ticarət həcmi nədir?
IMAGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IMAGE bu il daha da yüksələcək?
IMAGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IMAGE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:31:13 (UTC+8)

Imagen Network (IMAGE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur.

