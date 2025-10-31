Bugünkü canlı Illusion of Trader qiyməti 0,00000663 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Illusion of Trader qiyməti 0,00000663 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETARD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETARD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RETARD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RETARD Qiymət Məlumatları

RETARD Rəsmi Veb-saytı

RETARD Tokenomikası

RETARD Qiymət Proqnozu

Illusion of Trader Logosu

Illusion of Trader Qiyməti (RETARD)

Siyahıya alınmadı

1 RETARD / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
USD
Illusion of Trader (RETARD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:40:42 (UTC+8)

Illusion of Trader (RETARD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00007062
$ 0,00007062$ 0,00007062

$ 0,00000555
$ 0,00000555$ 0,00000555

--

--

+3,05%

+3,05%

Illusion of Trader (RETARD) canlı qiyməti $0,00000663. RETARD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RETARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00007062, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000555 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RETARD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +3,05% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Illusion of Trader (RETARD) Bazar Məlumatları

$ 6,62K
$ 6,62K$ 6,62K

--
----

$ 6,62K
$ 6,62K$ 6,62K

998,15M
998,15M 998,15M

998.146.735,402114
998.146.735,402114 998.146.735,402114

Illusion of Trader üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,62K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RETARD üzrə dövriyyədə olan təklif 998,15M, ümumi təklif isə 998146735.402114 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,62K təşkil edir.

Illusion of Trader (RETARD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Illusion of Trader / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Illusion of Trader / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000004239.
Son 60 gündə Illusion of Trader / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000011101.
Son 90 gündə Illusion of Trader / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ -0,0000004239-6,39%
60 Gün$ -0,0000011101-16,74%
90 Gün$ 0--

Illusion of Trader (RETARD) Nədir?

In the end, the market doesn’t troll you — you troll yourself. The charts are innocent; the traders are guilty.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Illusion of Trader (RETARD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Illusion of Trader Qiymət Proqnozu (USD)

Illusion of Trader (RETARD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Illusion of Trader (RETARD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Illusion of Trader üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Illusion of Trader qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RETARD Aktivindən Yerli Valyutalara

Illusion of Trader (RETARD) Tokenomikası

Illusion of Trader (RETARD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RETARD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Illusion of Trader (RETARD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Illusion of Trader (RETARD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RETARD qiyməti 0,00000663 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RETARD / USD cari qiyməti nədir?
RETARD / USD cari qiyməti $ 0,00000663 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Illusion of Trader üçün bazar dəyəri nədir?
RETARD üçün bazar dəyəri $ 6,62K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RETARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RETARD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 998,15M USD təşkil edir.
RETARD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RETARD ATH qiyməti olan 0,00007062 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RETARD qiyməti (ATL) nədir?
RETARD ATL qiyməti olan 0,00000555 USD dəyərinə endi.
RETARD ticarət həcmi nədir?
RETARD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RETARD bu il daha da yüksələcək?
RETARD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RETARD qiymət proqnozuna baxın.
Illusion of Trader (RETARD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

