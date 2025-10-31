Bugünkü canlı Iggy The Iguana qiyməti 0,00013234 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IGGY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IGGY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Iggy The Iguana qiyməti 0,00013234 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IGGY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IGGY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IGGY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

IGGY Qiymət Məlumatları

IGGY Rəsmi Veb-saytı

IGGY Tokenomikası

IGGY Qiymət Proqnozu

Iggy The Iguana Logosu

Iggy The Iguana Qiyməti (IGGY)

Siyahıya alınmadı

1 IGGY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00013234
$0,00013234$0,00013234
+0,40%1D
mexc
USD
Iggy The Iguana (IGGY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:51 (UTC+8)

Iggy The Iguana (IGGY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00013131
$ 0,00013131
24 saat Aşağı
$ 0,00013397
$ 0,00013397
24 saat Yüksək

$ 0,00013131
$ 0,00013131

$ 0,00013397
$ 0,00013397

$ 0,00110577
$ 0,00110577

$ 0,00013116
$ 0,00013116

--

+0,48%

-7,31%

-7,31%

Iggy The Iguana (IGGY) canlı qiyməti $0,00013234. IGGY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00013131 və ən yüksək $ 0,00013397 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IGGY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00110577, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00013116 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IGGY son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +0,48% və son 7 gündə isə -7,31% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Iggy The Iguana (IGGY) Bazar Məlumatları

$ 132,34K
$ 132,34K

--
----

$ 132,34K
$ 132,34K

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Iggy The Iguana üzrə cari Bazar Dəyəri $ 132,34K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IGGY üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 132,34K təşkil edir.

Iggy The Iguana (IGGY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Iggy The Iguana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Iggy The Iguana / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001024683.
Son 60 gündə Iggy The Iguana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Iggy The Iguana / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,48%
30 Gün$ -0,0001024683-77,42%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Iggy The Iguana (IGGY) Nədir?

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Iggy The Iguana (IGGY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Iggy The Iguana Qiymət Proqnozu (USD)

Iggy The Iguana (IGGY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Iggy The Iguana (IGGY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Iggy The Iguana üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Iggy The Iguana qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IGGY Aktivindən Yerli Valyutalara

Iggy The Iguana (IGGY) Tokenomikası

Iggy The Iguana (IGGY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IGGY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Iggy The Iguana (IGGY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Iggy The Iguana (IGGY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IGGY qiyməti 0,00013234 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IGGY / USD cari qiyməti nədir?
IGGY / USD cari qiyməti $ 0,00013234 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Iggy The Iguana üçün bazar dəyəri nədir?
IGGY üçün bazar dəyəri $ 132,34K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IGGY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IGGY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
IGGY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IGGY ATH qiyməti olan 0,00110577 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IGGY qiyməti (ATL) nədir?
IGGY ATL qiyməti olan 0,00013116 USD dəyərinə endi.
IGGY ticarət həcmi nədir?
IGGY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IGGY bu il daha da yüksələcək?
IGGY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IGGY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:51 (UTC+8)

Iggy The Iguana (IGGY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.872,19

$3.856,05

$0,02960

$185,79

$1,0000

$3.856,05

$109.872,19

$185,79

$2,4882

$0,18532

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00949

$0,0002706

$0,0046534

$0,0480

$0,0000000000000000000000043269

$0,27452

$0,036204

