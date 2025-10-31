Bugünkü canlı Idle Network qiyməti 0,00733572 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IDLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IDLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Idle Network qiyməti 0,00733572 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IDLE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IDLE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

IDLE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

IDLE Qiymət Məlumatları

IDLE Rəsmi Veb-saytı

IDLE Tokenomikası

IDLE Qiymət Proqnozu

Idle Network Logosu

Idle Network Qiyməti (IDLE)

Siyahıya alınmadı

1 IDLE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00733572
$0,00733572
-25,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Idle Network (IDLE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:45 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00727924
$ 0,00727924
24 saat Aşağı
$ 0,0100126
$ 0,0100126
24 saat Yüksək

$ 0,00727924
$ 0,00727924

$ 0,0100126
$ 0,0100126

$ 1,74
$ 1,74

$ 0,00144241
$ 0,00144241

--

-25,91%

-36,24%

-36,24%

Idle Network (IDLE) canlı qiyməti $0,00733572. IDLE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00727924 və ən yüksək $ 0,0100126 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IDLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,74, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00144241 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IDLE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -25,91% və son 7 gündə isə -36,24% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Idle Network (IDLE) Bazar Məlumatları

$ 545,07K
$ 545,07K

--
--

$ 733,57K
$ 733,57K

74,30M
74,30M

100.000.000,0
100.000.000,0

Idle Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 545,07K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IDLE üzrə dövriyyədə olan təklif 74,30M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 733,57K təşkil edir.

Idle Network (IDLE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Idle Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,002566124516154829.
Son 30 gündə Idle Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0044118560.
Son 60 gündə Idle Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Idle Network / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,002566124516154829-25,91%
30 Gün$ -0,0044118560-60,14%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Idle Network (IDLE) Nədir?

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Idle Network (IDLE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Idle Network Qiymət Proqnozu (USD)

Idle Network (IDLE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Idle Network (IDLE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Idle Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Idle Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IDLE Aktivindən Yerli Valyutalara

Idle Network (IDLE) Tokenomikası

Idle Network (IDLE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IDLE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Idle Network (IDLE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Idle Network (IDLE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IDLE qiyməti 0,00733572 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IDLE / USD cari qiyməti nədir?
IDLE / USD cari qiyməti $ 0,00733572 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Idle Network üçün bazar dəyəri nədir?
IDLE üçün bazar dəyəri $ 545,07K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IDLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IDLE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 74,30M USD təşkil edir.
IDLE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IDLE ATH qiyməti olan 1,74 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IDLE qiyməti (ATL) nədir?
IDLE ATL qiyməti olan 0,00144241 USD dəyərinə endi.
IDLE ticarət həcmi nədir?
IDLE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IDLE bu il daha da yüksələcək?
IDLE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IDLE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:45 (UTC+8)

Idle Network (IDLE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.872,19

$3.856,05

$0,02960

$185,79

$1,0000

$3.856,05

$109.872,19

$185,79

$2,4882

$0,18532

$0,00000

$0,00000

$0,002911

$0,00949

$0,0002706

$0,0046534

$0,0480

$0,0000000000000000000000043269

$0,27452

$2,4750

