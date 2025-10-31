Bugünkü canlı Icopax qiyməti 0,00456758 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $IPAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $IPAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Icopax qiyməti 0,00456758 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində $IPAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də $IPAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$IPAX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

$IPAX Qiymət Məlumatları

$IPAX Whitepaper

$IPAX Rəsmi Veb-saytı

$IPAX Tokenomikası

$IPAX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Icopax Logosu

Icopax Qiyməti ($IPAX)

Siyahıya alınmadı

1 $IPAX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00456758
$0,00456758$0,00456758
+6,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Icopax ($IPAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:38 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00305061
$ 0,00305061$ 0,00305061
24 saat Aşağı
$ 0,00469362
$ 0,00469362$ 0,00469362
24 saat Yüksək

$ 0,00305061
$ 0,00305061$ 0,00305061

$ 0,00469362
$ 0,00469362$ 0,00469362

$ 0,054483
$ 0,054483$ 0,054483

$ 0,00196323
$ 0,00196323$ 0,00196323

+0,67%

+6,95%

-4,76%

-4,76%

Icopax ($IPAX) canlı qiyməti $0,00456758. $IPAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00305061 və ən yüksək $ 0,00469362 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. $IPAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,054483, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00196323 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, $IPAX son bir saat ərzində +0,67%, 24 saat ərzində +6,95% və son 7 gündə isə -4,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Icopax ($IPAX) Bazar Məlumatları

$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M

--
----

$ 1,37M
$ 1,37M$ 1,37M

300,00M
300,00M 300,00M

300.000.000,0
300.000.000,0 300.000.000,0

Icopax üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,37M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. $IPAX üzrə dövriyyədə olan təklif 300,00M, ümumi təklif isə 300000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,37M təşkil edir.

Icopax ($IPAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Icopax / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00029682.
Son 30 gündə Icopax / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0031106023.
Son 60 gündə Icopax / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Icopax / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00029682+6,95%
30 Gün$ -0,0031106023-68,10%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Icopax ($IPAX) Nədir?

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Icopax ($IPAX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Icopax Qiymət Proqnozu (USD)

Icopax ($IPAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Icopax ($IPAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Icopax üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Icopax qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

$IPAX Aktivindən Yerli Valyutalara

Icopax ($IPAX) Tokenomikası

Icopax ($IPAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. $IPAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Icopax ($IPAX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Icopax ($IPAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı $IPAX qiyməti 0,00456758 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
$IPAX / USD cari qiyməti nədir?
$IPAX / USD cari qiyməti $ 0,00456758 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Icopax üçün bazar dəyəri nədir?
$IPAX üçün bazar dəyəri $ 1,37M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
$IPAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
$IPAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 300,00M USD təşkil edir.
$IPAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
$IPAX ATH qiyməti olan 0,054483 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı $IPAX qiyməti (ATL) nədir?
$IPAX ATL qiyməti olan 0,00196323 USD dəyərinə endi.
$IPAX ticarət həcmi nədir?
$IPAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
$IPAX bu il daha da yüksələcək?
$IPAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün $IPAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:38 (UTC+8)

Icopax ($IPAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.872,30
$109.872,30$109.872,30

+2,01%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,07
$3.856,07$3.856,07

+2,18%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02960
$0,02960$0,02960

+18,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,77
$185,77$185,77

+0,37%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,07
$3.856,07$3.856,07

+2,18%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.872,30
$109.872,30$109.872,30

+2,01%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,77
$185,77$185,77

+0,37%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4880
$2,4880$2,4880

+1,39%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18529
$0,18529$0,18529

+2,55%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002708
$0,0002708$0,0002708

+333,28%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047350
$0,0047350$0,0047350

+5.161,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0475
$0,0475$0,0475

+1.384,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043269
$0,0000000000000000000000043269$0,0000000000000000000000043269

+765,38%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27381
$0,27381$0,27381

+120,65%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035293
$0,035293$0,035293

+89,54%