Bugünkü canlı iAero Protocol LIQ qiyməti 0,108135 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LIQ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LIQ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı iAero Protocol LIQ qiyməti 0,108135 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LIQ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LIQ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LIQ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LIQ Qiymət Məlumatları

LIQ Whitepaper

LIQ Rəsmi Veb-saytı

LIQ Tokenomikası

LIQ Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

iAero Protocol LIQ Logosu

iAero Protocol LIQ Qiyməti (LIQ)

Siyahıya alınmadı

1 LIQ / USD Canlı Qiyməti:

$0,108146
$0,108146$0,108146
-2,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
iAero Protocol LIQ (LIQ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:25 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,075217
$ 0,075217$ 0,075217
24 saat Aşağı
$ 0,122092
$ 0,122092$ 0,122092
24 saat Yüksək

$ 0,075217
$ 0,075217$ 0,075217

$ 0,122092
$ 0,122092$ 0,122092

$ 0,122092
$ 0,122092$ 0,122092

$ 0,075217
$ 0,075217$ 0,075217

-0,00%

-2,16%

-0,75%

-0,75%

iAero Protocol LIQ (LIQ) canlı qiyməti $0,108135. LIQ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,075217 və ən yüksək $ 0,122092 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LIQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,122092, ən aşağı qiyməti isə $ 0,075217 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LIQ son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -2,16% və son 7 gündə isə -0,75% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Bazar Məlumatları

$ 1,44M
$ 1,44M$ 1,44M

--
----

$ 3,48M
$ 3,48M$ 3,48M

13,33M
13,33M 13,33M

32.184.896,94215845
32.184.896,94215845 32.184.896,94215845

iAero Protocol LIQ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,44M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LIQ üzrə dövriyyədə olan təklif 13,33M, ümumi təklif isə 32184896.94215845 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,48M təşkil edir.

iAero Protocol LIQ (LIQ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində iAero Protocol LIQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0023921983945481.
Son 30 gündə iAero Protocol LIQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0046979034.
Son 60 gündə iAero Protocol LIQ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə iAero Protocol LIQ / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0023921983945481-2,16%
30 Gün$ -0,0046979034-4,34%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

iAero Protocol LIQ (LIQ) Nədir?

Maximizing veAERO Efficiency Through Permalocked Liquidity iAERO is a liquid staking protocol for Aerodrome Finance that enables users to maintain liquidity while earning optimised voting rewards through permanently locked veAERO positions.

The "Cake and Eat It Too" Protocol

Traditional veAERO: Lock for 4 years, lose access to capital, vote every week, or watch your voting power decay faster than your New Year's resolutions.

iAERO: Deposit once, stay liquid forever, let the robots handle the voting while you sleep. It's like hiring a personal assistant for your veAERO, except this one actually shows up to work.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

iAero Protocol LIQ (LIQ) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

iAero Protocol LIQ Qiymət Proqnozu (USD)

iAero Protocol LIQ (LIQ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? iAero Protocol LIQ (LIQ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? iAero Protocol LIQ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

iAero Protocol LIQ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LIQ Aktivindən Yerli Valyutalara

iAero Protocol LIQ (LIQ) Tokenomikası

iAero Protocol LIQ (LIQ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LIQ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: iAero Protocol LIQ (LIQ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü iAero Protocol LIQ (LIQ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LIQ qiyməti 0,108135 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LIQ / USD cari qiyməti nədir?
LIQ / USD cari qiyməti $ 0,108135 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
iAero Protocol LIQ üçün bazar dəyəri nədir?
LIQ üçün bazar dəyəri $ 1,44M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LIQ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LIQ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 13,33M USD təşkil edir.
LIQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LIQ ATH qiyməti olan 0,122092 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LIQ qiyməti (ATL) nədir?
LIQ ATL qiyməti olan 0,075217 USD dəyərinə endi.
LIQ ticarət həcmi nədir?
LIQ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LIQ bu il daha da yüksələcək?
LIQ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LIQ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:30:25 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ (LIQ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.872,30
$109.872,30$109.872,30

+2,01%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,07
$3.856,07$3.856,07

+2,18%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02960
$0,02960$0,02960

+18,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,77
$185,77$185,77

+0,37%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,07
$3.856,07$3.856,07

+2,18%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.872,30
$109.872,30$109.872,30

+2,01%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,77
$185,77$185,77

+0,37%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4880
$2,4880$2,4880

+1,39%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18529
$0,18529$0,18529

+2,55%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002708
$0,0002708$0,0002708

+333,28%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047350
$0,0047350$0,0047350

+5.161,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0475
$0,0475$0,0475

+1.384,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043269
$0,0000000000000000000000043269$0,0000000000000000000000043269

+765,38%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,27381
$0,27381$0,27381

+120,65%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035293
$0,035293$0,035293

+89,54%