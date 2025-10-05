Bugünkü canlı Hypha Staked AVAX qiyməti 35,1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STAVAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STAVAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hypha Staked AVAX qiyməti 35,1 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STAVAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STAVAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

STAVAX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

STAVAX Qiymət Məlumatları

STAVAX Rəsmi Veb-saytı

STAVAX Tokenomikası

STAVAX Qiymət Proqnozu

Hypha Staked AVAX Logosu

Hypha Staked AVAX Qiyməti (STAVAX)

Siyahıya alınmadı

1 STAVAX / USD Canlı Qiyməti:

$35,13
$35,13$35,13
+1,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Hypha Staked AVAX (STAVAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:32:44 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 33,88
$ 33,88$ 33,88
24 saat Aşağı
$ 35,29
$ 35,29$ 35,29
24 saat Yüksək

$ 33,88
$ 33,88$ 33,88

$ 35,29
$ 35,29$ 35,29

$ 67,01
$ 67,01$ 67,01

$ 16,44
$ 16,44$ 16,44

+0,32%

+1,04%

+9,60%

+9,60%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) canlı qiyməti $35,1. STAVAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 33,88 və ən yüksək $ 35,29 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STAVAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 67,01, ən aşağı qiyməti isə $ 16,44 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STAVAX son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində +1,04% və son 7 gündə isə +9,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Bazar Məlumatları

$ 30,23M
$ 30,23M$ 30,23M

--
----

$ 30,23M
$ 30,23M$ 30,23M

858,77K
858,77K 858,77K

858.769,0837624773
858.769,0837624773 858.769,0837624773

Hypha Staked AVAX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 30,23M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. STAVAX üzrə dövriyyədə olan təklif 858,77K, ümumi təklif isə 858769.0837624773 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,23M təşkil edir.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Hypha Staked AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,36083.
Son 30 gündə Hypha Staked AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ +9,4020053400.
Son 60 gündə Hypha Staked AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ +14,1321761100.
Son 90 gündə Hypha Staked AVAX / USD qiymət dəyişikliyi $ +14,459831970856824.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,36083+1,04%
30 Gün$ +9,4020053400+26,79%
60 Gün$ +14,1321761100+40,26%
90 Gün$ +14,459831970856824+70,06%

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Hypha Staked AVAX Qiymət Proqnozu (USD)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hypha Staked AVAX (STAVAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hypha Staked AVAX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hypha Staked AVAX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

STAVAX Aktivindən Yerli Valyutalara

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Tokenomikası

Hypha Staked AVAX (STAVAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STAVAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Hypha Staked AVAX (STAVAX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Hypha Staked AVAX (STAVAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STAVAX qiyməti 35,1 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STAVAX / USD cari qiyməti nədir?
STAVAX / USD cari qiyməti $ 35,1 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hypha Staked AVAX üçün bazar dəyəri nədir?
STAVAX üçün bazar dəyəri $ 30,23M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STAVAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STAVAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 858,77K USD təşkil edir.
STAVAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STAVAX ATH qiyməti olan 67,01 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STAVAX qiyməti (ATL) nədir?
STAVAX ATL qiyməti olan 16,44 USD dəyərinə endi.
STAVAX ticarət həcmi nədir?
STAVAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
STAVAX bu il daha da yüksələcək?
STAVAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STAVAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:32:44 (UTC+8)

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.