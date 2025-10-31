Bugünkü canlı Hype Sphere qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPHERE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPHERE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hype Sphere qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPHERE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPHERE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Hype Sphere Logosu

Hype Sphere Qiyməti (SPHERE)

Siyahıya alınmadı

1 SPHERE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-3,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Hype Sphere (SPHERE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:29:18 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3,31%

+12,96%

+12,96%

Hype Sphere (SPHERE) canlı qiyməti --. SPHERE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPHERE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPHERE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -3,31% və son 7 gündə isə +12,96% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hype Sphere (SPHERE) Bazar Məlumatları

$ 29,49K
$ 29,49K$ 29,49K

--
----

$ 29,49K
$ 29,49K$ 29,49K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Hype Sphere üzrə cari Bazar Dəyəri $ 29,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPHERE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 29,49K təşkil edir.

Hype Sphere (SPHERE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Hype Sphere / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Hype Sphere / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Hype Sphere / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Hype Sphere / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-3,31%
30 Gün$ 0-28,02%
60 Gün$ 0-40,56%
90 Gün$ 0--

Hype Sphere (SPHERE) Nədir?

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Hype Sphere (SPHERE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Hype Sphere Qiymət Proqnozu (USD)

Hype Sphere (SPHERE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hype Sphere (SPHERE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hype Sphere üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hype Sphere qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPHERE Aktivindən Yerli Valyutalara

Hype Sphere (SPHERE) Tokenomikası

Hype Sphere (SPHERE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPHERE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Hype Sphere (SPHERE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Hype Sphere (SPHERE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPHERE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPHERE / USD cari qiyməti nədir?
SPHERE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hype Sphere üçün bazar dəyəri nədir?
SPHERE üçün bazar dəyəri $ 29,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPHERE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPHERE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
SPHERE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPHERE ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPHERE qiyməti (ATL) nədir?
SPHERE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SPHERE ticarət həcmi nədir?
SPHERE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPHERE bu il daha da yüksələcək?
SPHERE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPHERE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:29:18 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

