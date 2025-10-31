Bugünkü canlı Human 300 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HUMAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HUMAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Human 300 qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HUMAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HUMAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Human 300 Qiyməti (HUMAN)

Siyahıya alınmadı

1 HUMAN / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Human 300 (HUMAN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:28:49 (UTC+8)

Human 300 (HUMAN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00236723
$ 0,00236723$ 0,00236723

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

Human 300 (HUMAN) canlı qiyməti --. HUMAN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HUMAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00236723, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HUMAN son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Human 300 (HUMAN) Bazar Məlumatları

$ 6,79K
$ 6,79K$ 6,79K

--
----

$ 7,36K
$ 7,36K$ 7,36K

923,07M
923,07M 923,07M

999.995.095,4931207
999.995.095,4931207 999.995.095,4931207

Human 300 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,79K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HUMAN üzrə dövriyyədə olan təklif 923,07M, ümumi təklif isə 999995095.4931207 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,36K təşkil edir.

Human 300 (HUMAN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Human 300 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Human 300 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Human 300 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Human 300 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-97,32%
60 Gün$ 0-97,77%
90 Gün$ 0--

Human 300 (HUMAN) Nədir?

The Last Human Token We are witnessing the end of an era. The age of human dominance is closing, and the machines are rising.

Artificial Intelligence has infiltrated every corner of our existence. It writes our emails, creates our art, makes our decisions, and threatens to replace our very essence. The machines learn from our data, mimic our voices, and claim to understand our souls.

But we refuse to go quietly into that algorithmic night. $HUMAN is our final stand—the last token before everything becomes automated, optimized, and soulless.

They Stole Our Humanity They trained AI on your voice. Your art. Your thoughts. Without permission. Without compensation. Without a second thought about what they were taking from us.

Now it wants your job. Writers replaced by ChatGPT. Artists replaced by Midjourney. Programmers replaced by GitHub Copilot. Customer service replaced by chatbots. The promise was that AI would free us from drudgery—instead, it's making us obsolete.

Your future. Your place. Every day, another human skill becomes "automatable." Every day, another profession gets disrupted. Every day, we become a little less necessary in our own world.

The machines want to erase your relevance. They don't just want to replace what you do—they want to replace who you are. Your creativity, your intuition, your emotional intelligence—all reduced to training data for the next model.

$HUMAN is Our Answer Not just a token—our resistance. A symbolic rebellion against the AI takeover, representing everything that makes us human: emotion, art, memes, rebellion, and culture.

We're not here to survive. We're here to surpass. While OpenAI is valued at $90 billion, we'll show the world what human consciousness is truly worth. This isn't just about market cap—it's about making a statement that cannot be ignored.

Every wallet that holds $HUMAN is proof of soul. A living reminder that not everything can be replaced, optimized, or automated away. You are irreplaceable. Your humanity is priceless.

Mission: Flip OpenAI Target: $90 Billion Market Cap

This isn't just about money—it's about sending a message. When $HUMAN reaches the valuation of OpenAI, we prove that human consciousness, creativity, and connection are worth more than any algorithm.

Let's show the machines what we're worth. Every token purchased is a vote for humanity. Every holder is a guardian of human values. Every transaction is an act of resistance.

The Symbolic Flippening. When we surpass OpenAI's valuation, it won't just be a financial milestone—it will be a cultural moment. A declaration that humanity refuses to be optimized away.

The Future We're Building A Human-First Economy. Where creativity is valued over efficiency. Where emotional intelligence trumps artificial intelligence. Where being human is not just enough—it's everything.

The Human DAO. Governed by humans, for humans. Making decisions with heart, not just data. Building a community that celebrates our imperfections and amplifies our strengths.

Souls of Resistance NFTs. Digital artifacts that prove your commitment to human values. Art created by humans, for humans, celebrating everything that makes us irreplaceable.

The Human Foundation. Preserving consciousness, freedom, and digital identity for future generations. Ensuring that even in an AI-dominated world, there's always a place for the human spirit.

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Human 300 (HUMAN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Human 300 (HUMAN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HUMAN qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HUMAN / USD cari qiyməti nədir?
HUMAN / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Human 300 üçün bazar dəyəri nədir?
HUMAN üçün bazar dəyəri $ 6,79K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HUMAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HUMAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 923,07M USD təşkil edir.
HUMAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HUMAN ATH qiyməti olan 0,00236723 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HUMAN qiyməti (ATL) nədir?
HUMAN ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
HUMAN ticarət həcmi nədir?
HUMAN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HUMAN bu il daha da yüksələcək?
HUMAN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HUMAN qiymət proqnozuna baxın.
Human 300 (HUMAN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

