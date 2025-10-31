Bugünkü canlı HotKeySwap qiyməti 0,00274038 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOTKEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOTKEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı HotKeySwap qiyməti 0,00274038 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HOTKEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HOTKEY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 HOTKEY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00274038
$0,00274038$0,00274038
-6,80%1D
mexc
USD
HotKeySwap (HOTKEY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:28:35 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00268136
$ 0,00268136$ 0,00268136
24 saat Aşağı
$ 0,00299671
$ 0,00299671$ 0,00299671
24 saat Yüksək

$ 0,00268136
$ 0,00268136$ 0,00268136

$ 0,00299671
$ 0,00299671$ 0,00299671

$ 0,581112
$ 0,581112$ 0,581112

$ 0,00173695
$ 0,00173695$ 0,00173695

-0,06%

-6,86%

+20,49%

+20,49%

HotKeySwap (HOTKEY) canlı qiyməti $0,00274038. HOTKEY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00268136 və ən yüksək $ 0,00299671 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HOTKEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,581112, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00173695 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HOTKEY son bir saat ərzində -0,06%, 24 saat ərzində -6,86% və son 7 gündə isə +20,49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

HotKeySwap (HOTKEY) Bazar Məlumatları

$ 260,43K
$ 260,43K$ 260,43K

--
----

$ 260,43K
$ 260,43K$ 260,43K

95,00M
95,00M 95,00M

95.000.000,0
95.000.000,0 95.000.000,0

HotKeySwap üzrə cari Bazar Dəyəri $ 260,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HOTKEY üzrə dövriyyədə olan təklif 95,00M, ümumi təklif isə 95000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 260,43K təşkil edir.

HotKeySwap (HOTKEY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində HotKeySwap / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00020214560796152.
Son 30 gündə HotKeySwap / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0003227120.
Son 60 gündə HotKeySwap / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000254090.
Son 90 gündə HotKeySwap / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000092919036223936.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00020214560796152-6,86%
30 Gün$ +0,0003227120+11,78%
60 Gün$ -0,0000254090-0,92%
90 Gün$ -0,000092919036223936-3,27%

HotKeySwap (HOTKEY) Nədir?

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

HotKeySwap (HOTKEY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

HotKeySwap Qiymət Proqnozu (USD)

HotKeySwap (HOTKEY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? HotKeySwap (HOTKEY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? HotKeySwap üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

HotKeySwap qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HOTKEY Aktivindən Yerli Valyutalara

HotKeySwap (HOTKEY) Tokenomikası

HotKeySwap (HOTKEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HOTKEY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: HotKeySwap (HOTKEY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü HotKeySwap (HOTKEY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HOTKEY qiyməti 0,00274038 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HOTKEY / USD cari qiyməti nədir?
HOTKEY / USD cari qiyməti $ 0,00274038 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
HotKeySwap üçün bazar dəyəri nədir?
HOTKEY üçün bazar dəyəri $ 260,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HOTKEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HOTKEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 95,00M USD təşkil edir.
HOTKEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HOTKEY ATH qiyməti olan 0,581112 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HOTKEY qiyməti (ATL) nədir?
HOTKEY ATL qiyməti olan 0,00173695 USD dəyərinə endi.
HOTKEY ticarət həcmi nədir?
HOTKEY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HOTKEY bu il daha da yüksələcək?
HOTKEY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HOTKEY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:28:35 (UTC+8)

HotKeySwap (HOTKEY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

