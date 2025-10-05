Bugünkü canlı Horizon qiyməti 0,00607342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HRZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HRZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Horizon qiyməti 0,00607342 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HRZ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HRZ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Horizon Qiyməti (HRZ)

1 HRZ / USD Canlı Qiyməti:

$0,00606175
$0,00606175
+2,80%1D
Horizon (HRZ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:42:29 (UTC+8)

Horizon (HRZ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00587474
$ 0,00587474
24 saat Aşağı
$ 0,00608308
$ 0,00608308
24 saat Yüksək

$ 0,00587474
$ 0,00587474

$ 0,00608308
$ 0,00608308

$ 0,126194
$ 0,126194

$ 0,00524898
$ 0,00524898

+0,51%

+3,06%

-5,74%

-5,74%

Horizon (HRZ) canlı qiyməti $0,00607342. HRZ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00587474 və ən yüksək $ 0,00608308 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HRZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,126194, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00524898 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HRZ son bir saat ərzində +0,51%, 24 saat ərzində +3,06% və son 7 gündə isə -5,74% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Horizon (HRZ) Bazar Məlumatları

$ 52,20K
$ 52,20K

--
--

$ 58,26K
$ 58,26K

8,58M
8,58M

9.577.807,002004618
9.577.807,002004618

Horizon üzrə cari Bazar Dəyəri $ 52,20K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HRZ üzrə dövriyyədə olan təklif 8,58M, ümumi təklif isə 9577807.002004618 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 58,26K təşkil edir.

Horizon (HRZ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Horizon / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00018059.
Son 30 gündə Horizon / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0007684971.
Son 60 gündə Horizon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0019816014.
Son 90 gündə Horizon / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0168983403297975.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00018059+3,06%
30 Gün$ +0,0007684971+12,65%
60 Gün$ -0,0019816014-32,62%
90 Gün$ -0,0168983403297975-73,56%

Horizon (HRZ) Nədir?

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Horizon (HRZ) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Horizon Qiymət Proqnozu (USD)

Horizon (HRZ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Horizon (HRZ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Horizon üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Horizon qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HRZ Aktivindən Yerli Valyutalara

Horizon (HRZ) Tokenomikası

Horizon (HRZ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HRZ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Horizon (HRZ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Horizon (HRZ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HRZ qiyməti 0,00607342 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HRZ / USD cari qiyməti nədir?
HRZ / USD cari qiyməti $ 0,00607342 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Horizon üçün bazar dəyəri nədir?
HRZ üçün bazar dəyəri $ 52,20K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HRZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HRZ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,58M USD təşkil edir.
HRZ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HRZ ATH qiyməti olan 0,126194 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HRZ qiyməti (ATL) nədir?
HRZ ATL qiyməti olan 0,00524898 USD dəyərinə endi.
HRZ ticarət həcmi nədir?
HRZ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HRZ bu il daha da yüksələcək?
HRZ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HRZ qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:42:29 (UTC+8)

