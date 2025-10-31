Bugünkü canlı HoneyFun AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIBERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIBERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı HoneyFun AI qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AIBERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AIBERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HoneyFun AI Logosu

HoneyFun AI Qiyməti (AIBERA)

Siyahıya alınmadı

1 AIBERA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00010897
$0,00010897$0,00010897
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
HoneyFun AI (AIBERA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:39:04 (UTC+8)

HoneyFun AI (AIBERA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,03630752
$ 0,03630752$ 0,03630752

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-46,86%

-46,86%

HoneyFun AI (AIBERA) canlı qiyməti --. AIBERA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AIBERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,03630752, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AIBERA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -46,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

HoneyFun AI (AIBERA) Bazar Məlumatları

$ 5,01K
$ 5,01K$ 5,01K

$ 1,04
$ 1,04$ 1,04

$ 10,90K
$ 10,90K$ 10,90K

46,01M
46,01M 46,01M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

HoneyFun AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,04 təşkil edir. AIBERA üzrə dövriyyədə olan təklif 46,01M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,90K təşkil edir.

HoneyFun AI (AIBERA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində HoneyFun AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə HoneyFun AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə HoneyFun AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə HoneyFun AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-41,39%
60 Gün$ 0-91,24%
90 Gün$ 0--

HoneyFun AI (AIBERA) Nədir?

ChatGPT powiedział: HoneyFun AI is an infrastructure-first project that integrates AI agents into the Berachain blockchain ecosystem, with a strong focus on DeFi, gaming, and entertainment. It enables users to collaboratively create, launch, and co-own AI entities and memecoins through a custom NFT-based bonding curve mechanism, designed to ensure fair distribution and eliminate insider advantages. By combining advanced AI capabilities with blockchain technology, HoneyFun AI promotes transparent tokenomics, accessible creation tools, and sustainable community-driven innovation. The platform’s co-ownership model supports long-term engagement, while its bonding curve ensures price discovery and liquidity without reliance on external funding or venture capital.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

HoneyFun AI (AIBERA) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

HoneyFun AI Qiymət Proqnozu (USD)

HoneyFun AI (AIBERA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? HoneyFun AI (AIBERA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? HoneyFun AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

HoneyFun AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AIBERA Aktivindən Yerli Valyutalara

HoneyFun AI (AIBERA) Tokenomikası

HoneyFun AI (AIBERA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AIBERA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: HoneyFun AI (AIBERA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü HoneyFun AI (AIBERA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AIBERA qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AIBERA / USD cari qiyməti nədir?
AIBERA / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
HoneyFun AI üçün bazar dəyəri nədir?
AIBERA üçün bazar dəyəri $ 5,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AIBERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AIBERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 46,01M USD təşkil edir.
AIBERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AIBERA ATH qiyməti olan 0,03630752 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AIBERA qiyməti (ATL) nədir?
AIBERA ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
AIBERA ticarət həcmi nədir?
AIBERA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,04 USD.
AIBERA bu il daha da yüksələcək?
AIBERA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AIBERA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:39:04 (UTC+8)

HoneyFun AI (AIBERA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

