Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
Bugünkü canlı HODL Coin qiyməti 0 USD təşkil edir.HODL bazar həddi 14.773,6 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində HODL - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı HODL Coin qiyməti 0 USD təşkil edir.HODL bazar həddi 14.773,6 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində HODL - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

HODL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HODL Qiymət Məlumatları

HODL nədir

HODL Rəsmi Veb-saytı

HODL Tokenomikası

HODL Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

HODL Coin Logosu

HODL Coin Qiyməti (HODL)

Siyahıya alınmadı

1 HODL / USD Canlı Qiyməti:

$0,00001515
$0,00001515$0,00001515
+7,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
HODL Coin (HODL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 23:44:45 (UTC+8)

HODL Coin bugünkü qiyməti

Bu gün canlı HODL Coin (HODL) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2,67% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari HODL - USD konvertasiya dərəcəsi HODL üzrə $ 0 təşkil edir.

HODL Coin hazırda $ 14.773,6 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 999,61M HODL dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində HODL bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0,061265, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində HODL son bir saatda +0,28% və son 7 gündə +3,12% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.

HODL Coin (HODL) Bazar Məlumatları

$ 14,77K
$ 14,77K$ 14,77K

--
----

$ 14,77K
$ 14,77K$ 14,77K

999,61M
999,61M 999,61M

999.609.092,856363
999.609.092,856363 999.609.092,856363

HODL Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 14,77K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HODL üzrə dövriyyədə olan təklif 999,61M, ümumi təklif isə 999609092.856363 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 14,77K təşkil edir.

HODL Coin qiymət tarixçəsi USD

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,061265
$ 0,061265$ 0,061265

$ 0
$ 0$ 0

+0,28%

+2,67%

+3,12%

+3,12%

HODL Coin (HODL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində HODL Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə HODL Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə HODL Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə HODL Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,67%
30 Gün$ 0-17,95%
60 Gün$ 0-2,56%
90 Gün$ 0--

HODL Coin üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün HODL Coin (HODL) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HODL üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün HODL Coin (HODL) qiymət proqnozu

2040-cı ildə HODL Coin qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində HODL Coin qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? HODL Coin Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə HODL qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

HODL Coin (HODL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Kateqoriya :

BONK.fun EcosystemPump.fun Ecosystem

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: HODL Coin Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 23:44:45 (UTC+8)

HODL Coin (HODL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

HODL Coin haqqında daha çox məlumat əldə edin

Araşdırılacaq daha çox kriptovalyuta

MEXC-də əlçatan olan bazar məlumatları ilə ən yaxşı kriptovalyutalar

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
KiiChain

KiiChain

KII
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

QoreChain

QoreChain

QOR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0,26978
$0,26978$0,26978

+1.248,90%

Optiview

Optiview

OV

$0,2395
$0,2395$0,2395

-12,27%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0,008660
$0,008660$0,008660

-26,54%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0,039295
$0,039295$0,039295

+10,09%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

Bitway

Bitway

BTW

$0,657052
$0,657052$0,657052

+69,63%

Hemi

Hemi

HEMI

$0,009120
$0,009120$0,009120

+39,74%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0004098
$0,0004098$0,0004098

+63,92%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,26311
$0,26311$0,26311

+15,00%

Grvt

Grvt

GRVT

$0,3160
$0,3160$0,3160

+11,30%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BTC-nin FOMC sonrası dəyişikliyi

BTC-nin FOMC sonrası dəyişikliyiBTC-nin FOMC sonrası dəyişikliyi

3 həf ETF ser bitdi ETH kap cəlb edir