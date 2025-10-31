Bugünkü canlı HLP0 qiyməti 1,026 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HLP0 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HLP0 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı HLP0 qiyməti 1,026 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HLP0 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HLP0 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HLP0 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HLP0 Qiymət Məlumatları

HLP0 Rəsmi Veb-saytı

HLP0 Tokenomikası

HLP0 Qiymət Proqnozu

HLP0 Qiyməti (HLP0)

Siyahıya alınmadı

1 HLP0 / USD Canlı Qiyməti:

$1,026
-0,20%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
HLP0 (HLP0) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:27:36 (UTC+8)

HLP0 (HLP0) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,013
24 saat Aşağı
$ 1,038
24 saat Yüksək

$ 1,013
$ 1,038
$ 1,27
$ 0,72955
-0,00%

-0,27%

+0,30%

+0,30%

HLP0 (HLP0) canlı qiyməti $1,026. HLP0 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,013 və ən yüksək $ 1,038 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HLP0 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,27, ən aşağı qiyməti isə $ 0,72955 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HLP0 son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,27% və son 7 gündə isə +0,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

HLP0 (HLP0) Bazar Məlumatları

$ 443,16K
--
$ 443,16K
432,10K
432.103,635084
HLP0 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 443,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HLP0 üzrə dövriyyədə olan təklif 432,10K, ümumi təklif isə 432103.635084 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 443,16K təşkil edir.

HLP0 (HLP0) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində HLP0 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,002858746636359.
Son 30 gündə HLP0 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0013520628.
Son 60 gündə HLP0 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0032985900.
Son 90 gündə HLP0 / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,016256488469656.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,002858746636359-0,27%
30 Gün$ +0,0013520628+0,13%
60 Gün$ +0,0032985900+0,32%
90 Gün$ +0,016256488469656+1,61%

HLP0 (HLP0) Nədir?

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

HLP0 (HLP0) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

HLP0 Qiymət Proqnozu (USD)

HLP0 (HLP0) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? HLP0 (HLP0) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? HLP0 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

HLP0 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HLP0 Aktivindən Yerli Valyutalara

HLP0 (HLP0) Tokenomikası

HLP0 (HLP0) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HLP0 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: HLP0 (HLP0) Haqq;nda Suallar

Bugünkü HLP0 (HLP0) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HLP0 qiyməti 1,026 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HLP0 / USD cari qiyməti nədir?
HLP0 / USD cari qiyməti $ 1,026 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
HLP0 üçün bazar dəyəri nədir?
HLP0 üçün bazar dəyəri $ 443,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HLP0 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HLP0 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 432,10K USD təşkil edir.
HLP0 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HLP0 ATH qiyməti olan 1,27 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HLP0 qiyməti (ATL) nədir?
HLP0 ATL qiyməti olan 0,72955 USD dəyərinə endi.
HLP0 ticarət həcmi nədir?
HLP0 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HLP0 bu il daha da yüksələcək?
HLP0 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HLP0 qiymət proqnozuna baxın.
HLP0 (HLP0) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

