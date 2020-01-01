Hippo Wallet (HPO) Tokenomikası
Hippo Wallet (HPO) Məlumatları
What is Hippo Wallet Token (HPO)? Hippo Wallet Token (HPO) is the utility token that will fuel the products and services that are accessible in the Hippo Wallet app. Ten billion Hippo Wallet Token (HPO) will be minted on Ethereum (1/4), Moonbeam (1/4), Polygon (1/4), and Binance Smart Chain (1/4). Notably, there is also a cashback deflationary system whereby Blockchain Commodities will repurchase HPO tokens equivalent to 25% of its annual profit. Multi-blockchain Fungibility Like the Hippo Wallet app, Hippo Wallet Token (HPO) also contains multi-blockchain fungibility. This means that the Hippo Wallet Token (HPO) will be available on Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, and Moonbeam parachains. Hippo Wallet Token (HPO) will natively cross chain as the team develops a Smart Contract that will handle the burning-minting mechanism when tokens move from one blockchain network to another. What is Hippo Wallet? Hippo Wallet is a private and secure, decentralized non-custodial crypto wallet. It allows users to send, receive and store their digital assets through a mobile app (iOS and Android) or a desktop app (Windows, Linux, macOS). It offers unique features like Connect to Custom Node, Multi-signature, Multi-currency, Multi-blockchain, and Buying Crypto Via Fiat—to name a few. Since it is non-custodial, all passwords and keys are generated on users' devices, so only they have access to their accounts and data. Who created Hippo Wallet Token (HPO)? The team behind Hippo Wallet Token (HPO) is Blockchain Commodities. Blockchain Commodities is a custom blockchain software development company based in Dubai. It specializes in blockchain project consultation, helping businesses to create decentralized ecosystems and blockchain-based projects. Blockchain Commodities creates their products based on their values of transparency, privacy, and security. Its mission is to provide tools to make the crypto space safer and more secure for crypto users and its vision is
Hippo Wallet (HPO) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Hippo Wallet (HPO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Hippo Wallet (HPO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Hippo Wallet (HPO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum HPO token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
HPO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq HPO tokenomikasını başa düşdünüzsə, HPO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
HPO Qiymət Proqnozu
HPO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? HPO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.