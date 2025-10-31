Bugünkü canlı Hemi Bitcoin qiyməti 109.522 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HEMIBTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HEMIBTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hemi Bitcoin qiyməti 109.522 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HEMIBTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HEMIBTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HEMIBTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HEMIBTC Qiymət Məlumatları

HEMIBTC Tokenomikası

HEMIBTC Qiymət Proqnozu

Hemi Bitcoin Logosu

Hemi Bitcoin Qiyməti (HEMIBTC)

Siyahıya alınmadı

1 HEMIBTC / USD Canlı Qiyməti:

$109.515
$109.515$109.515
-0,10%1D
mexc
USD
Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:51 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 107.010
$ 107.010$ 107.010
24 saat Aşağı
$ 111.569
$ 111.569$ 111.569
24 saat Yüksək

$ 107.010
$ 107.010$ 107.010

$ 111.569
$ 111.569$ 111.569

$ 125.574
$ 125.574$ 125.574

$ 104.795
$ 104.795$ 104.795

-0,18%

-0,18%

-1,08%

-1,08%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) canlı qiyməti $109.522. HEMIBTC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 107.010 və ən yüksək $ 111.569 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HEMIBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 125.574, ən aşağı qiyməti isə $ 104.795 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HEMIBTC son bir saat ərzində -0,18%, 24 saat ərzində -0,18% və son 7 gündə isə -1,08% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Bazar Məlumatları

$ 5,24M
$ 5,24M$ 5,24M

--
----

$ 5,24M
$ 5,24M$ 5,24M

47,87
47,87 47,87

47,87359682
47,87359682 47,87359682

Hemi Bitcoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,24M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HEMIBTC üzrə dövriyyədə olan təklif 47,87, ümumi təklif isə 47.87359682 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,24M təşkil edir.

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Hemi Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -201,1654849951.
Son 30 gündə Hemi Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -4.205,3162340000.
Son 60 gündə Hemi Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ +3.075,7610870000.
Son 90 gündə Hemi Bitcoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -4.495,54116483084.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -201,1654849951-0,18%
30 Gün$ -4.205,3162340000-3,83%
60 Gün$ +3.075,7610870000+2,81%
90 Gün$ -4.495,54116483084-3,94%

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Nədir?

Hemi Bitcoin Qiymət Proqnozu (USD)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hemi Bitcoin (HEMIBTC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hemi Bitcoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hemi Bitcoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HEMIBTC Aktivindən Yerli Valyutalara

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Tokenomikası

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HEMIBTC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Hemi Bitcoin (HEMIBTC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HEMIBTC qiyməti 109.522 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HEMIBTC / USD cari qiyməti nədir?
HEMIBTC / USD cari qiyməti $ 109.522 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hemi Bitcoin üçün bazar dəyəri nədir?
HEMIBTC üçün bazar dəyəri $ 5,24M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HEMIBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HEMIBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 47,87 USD təşkil edir.
HEMIBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HEMIBTC ATH qiyməti olan 125.574 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HEMIBTC qiyməti (ATL) nədir?
HEMIBTC ATL qiyməti olan 104.795 USD dəyərinə endi.
HEMIBTC ticarət həcmi nədir?
HEMIBTC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HEMIBTC bu il daha da yüksələcək?
HEMIBTC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HEMIBTC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:51 (UTC+8)

Hemi Bitcoin (HEMIBTC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

