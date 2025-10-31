Bugünkü canlı Hazmat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HZMT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HZMT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hazmat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HZMT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HZMT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HZMT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HZMT Qiymət Məlumatları

HZMT Rəsmi Veb-saytı

HZMT Tokenomikası

HZMT Qiymət Proqnozu

Hazmat Logosu

Hazmat Qiyməti (HZMT)

Siyahıya alınmadı

1 HZMT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+2,40%1D
USD
Hazmat (HZMT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:38:13 (UTC+8)

Hazmat (HZMT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,33%

+2,42%

-6,13%

-6,13%

Hazmat (HZMT) canlı qiyməti --. HZMT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HZMT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HZMT son bir saat ərzində -0,33%, 24 saat ərzində +2,42% və son 7 gündə isə -6,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hazmat (HZMT) Bazar Məlumatları

$ 9,80K
$ 9,80K$ 9,80K

--
----

$ 9,80K
$ 9,80K$ 9,80K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Hazmat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HZMT üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,80K təşkil edir.

Hazmat (HZMT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Hazmat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Hazmat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Hazmat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Hazmat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+2,42%
30 Gün$ 0-26,67%
60 Gün$ 0-64,29%
90 Gün$ 0--

Hazmat (HZMT) Nədir?

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.

But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.

The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.

To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.

To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.

Hazmat is the movement to make holding a religion again.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Hazmat (HZMT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Hazmat Qiymət Proqnozu (USD)

Hazmat (HZMT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hazmat (HZMT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hazmat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hazmat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HZMT Aktivindən Yerli Valyutalara

Hazmat (HZMT) Tokenomikası

Hazmat (HZMT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HZMT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Hazmat (HZMT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Hazmat (HZMT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HZMT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HZMT / USD cari qiyməti nədir?
HZMT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hazmat üçün bazar dəyəri nədir?
HZMT üçün bazar dəyəri $ 9,80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HZMT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HZMT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
HZMT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HZMT ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HZMT qiyməti (ATL) nədir?
HZMT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
HZMT ticarət həcmi nədir?
HZMT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HZMT bu il daha da yüksələcək?
HZMT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HZMT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:38:13 (UTC+8)

Hazmat (HZMT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

