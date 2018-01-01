HayCoin (HAY) Tokenomikası
A meme token, the first ever token deployed on Uniswap V1 that was originally deployed by the founder of uniswap in 2018, there was $50 in liquidity left on V1 so the community bought up the V1 Tokens and added Eth to the V3 uniswap pool to make the token tradeable, being the oldest token ever on Uniswap.
The meme itself is based around Hayden who is the founder and ceo of Uniswap, he created the coin probably for tesing purposes back in 2018. 99.9% of the supply is owned by the uniswap founder/uniswap labs wallet. 0.1 $HAY out of 1,000,000 Hay was supplied into the liquidity pool on V3 from getting those tokens from V1.
HayCoin (HAY) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
HayCoin (HAY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum HAY token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
HAY tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq HAY tokenomikasını başa düşdünüzsə, HAY tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
