Bugünkü canlı Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC qiyməti 109,705 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HCBBTC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HCBBTC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HCBBTC Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HCBBTC Qiymət Məlumatları

HCBBTC Rəsmi Veb-saytı

HCBBTC Tokenomikası

HCBBTC Qiymət Proqnozu

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Qiyməti (HCBBTC)

1 HCBBTC / USD Canlı Qiyməti:

$109,705
$109,705$109,705
-1.10%1D
USD
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Canlı Qiymət Qrafiki
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 109,716
$ 109,716$ 109,716
24 saat Aşağı
$ 111,637
$ 111,637$ 111,637
24 saat Yüksək

$ 109,716
$ 109,716$ 109,716

$ 111,637
$ 111,637$ 111,637

$ 128,529
$ 128,529$ 128,529

$ 81,202
$ 81,202$ 81,202

-0.00%

-1.14%

-0.49%

-0.49%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) canlı qiyməti $109,705. HCBBTC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 109,716 və ən yüksək $ 111,637 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HCBBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 128,529, ən aşağı qiyməti isə $ 81,202 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HCBBTC son bir saat ərzində -0.00%, 24 saat ərzində -1.14% və son 7 gündə isə -0.49% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Bazar Məlumatları

$ 16.80K
$ 16.80K$ 16.80K

--
----

$ 16.80K
$ 16.80K$ 16.80K

0.15
0.15 0.15

0.15313892
0.15313892 0.15313892

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16.80K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HCBBTC üzrə dövriyyədə olan təklif 0.15, ümumi təklif isə 0.15313892 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16.80K təşkil edir.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ -1,275.4542054571.
Son 30 gündə Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ -4,285.8671760000.
Son 60 gündə Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ +2,399.5116420000.
Son 90 gündə Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC / USD qiymət dəyişikliyi $ -4,659.74135151002.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -1,275.4542054571-1.14%
30 Gün$ -4,285.8671760000-3.90%
60 Gün$ +2,399.5116420000+2.19%
90 Gün$ -4,659.74135151002-4.07%

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Nədir?

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC Qiymət Proqnozu (USD)

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HCBBTC Aktivindən Yerli Valyutalara

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Tokenomikası

Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HCBBTC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HCBBTC qiyməti 109,705 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HCBBTC / USD cari qiyməti nədir?
HCBBTC / USD cari qiyməti $ 109,705 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC üçün bazar dəyəri nədir?
HCBBTC üçün bazar dəyəri $ 16.80K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HCBBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HCBBTC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0.15 USD təşkil edir.
HCBBTC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HCBBTC ATH qiyməti olan 128,529 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HCBBTC qiyməti (ATL) nədir?
HCBBTC ATL qiyməti olan 81,202 USD dəyərinə endi.
HCBBTC ticarət həcmi nədir?
HCBBTC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HCBBTC bu il daha da yüksələcək?
HCBBTC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HCBBTC qiymət proqnozuna baxın.
Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

