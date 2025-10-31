Bugünkü canlı Harmonix kHYPE qiyməti 45,18 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAKHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAKHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Harmonix kHYPE qiyməti 45,18 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HAKHYPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HAKHYPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HAKHYPE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HAKHYPE Qiymət Məlumatları

HAKHYPE Rəsmi Veb-saytı

HAKHYPE Tokenomikası

HAKHYPE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Harmonix kHYPE Logosu

Harmonix kHYPE Qiyməti (HAKHYPE)

Siyahıya alınmadı

1 HAKHYPE / USD Canlı Qiyməti:

$45,18
$45,18$45,18
-4,90%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:07 (UTC+8)

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 43,1
$ 43,1$ 43,1
24 saat Aşağı
$ 49,79
$ 49,79$ 49,79
24 saat Yüksək

$ 43,1
$ 43,1$ 43,1

$ 49,79
$ 49,79$ 49,79

$ 59,64
$ 59,64$ 59,64

$ 29,77
$ 29,77$ 29,77

-1,07%

-4,99%

+11,47%

+11,47%

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) canlı qiyməti $45,18. HAKHYPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 43,1 və ən yüksək $ 49,79 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HAKHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 59,64, ən aşağı qiyməti isə $ 29,77 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HAKHYPE son bir saat ərzində -1,07%, 24 saat ərzində -4,99% və son 7 gündə isə +11,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Bazar Məlumatları

$ 6,72M
$ 6,72M$ 6,72M

--
----

$ 6,72M
$ 6,72M$ 6,72M

148,71K
148,71K 148,71K

148.711,6738416439
148.711,6738416439 148.711,6738416439

Harmonix kHYPE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,72M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HAKHYPE üzrə dövriyyədə olan təklif 148,71K, ümumi təklif isə 148711.6738416439 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,72M təşkil edir.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Harmonix kHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ -2,37756032771694.
Son 30 gündə Harmonix kHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,1059561360.
Son 60 gündə Harmonix kHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Harmonix kHYPE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -2,37756032771694-4,99%
30 Gün$ +0,1059561360+0,23%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Nədir?

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Harmonix kHYPE Qiymət Proqnozu (USD)

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Harmonix kHYPE (HAKHYPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Harmonix kHYPE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Harmonix kHYPE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HAKHYPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Tokenomikası

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HAKHYPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Harmonix kHYPE (HAKHYPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HAKHYPE qiyməti 45,18 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HAKHYPE / USD cari qiyməti nədir?
HAKHYPE / USD cari qiyməti $ 45,18 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Harmonix kHYPE üçün bazar dəyəri nədir?
HAKHYPE üçün bazar dəyəri $ 6,72M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HAKHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HAKHYPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 148,71K USD təşkil edir.
HAKHYPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HAKHYPE ATH qiyməti olan 59,64 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HAKHYPE qiyməti (ATL) nədir?
HAKHYPE ATL qiyməti olan 29,77 USD dəyərinə endi.
HAKHYPE ticarət həcmi nədir?
HAKHYPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HAKHYPE bu il daha da yüksələcək?
HAKHYPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HAKHYPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:26:07 (UTC+8)

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.834,34
$109.834,34$109.834,34

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,20
$3.855,20$3.855,20

+2,15%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02990
$0,02990$0,02990

+19,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,20
$3.855,20$3.855,20

+2,15%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.834,34
$109.834,34$109.834,34

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,65
$185,65$185,65

+0,30%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4854
$2,4854$2,4854

+1,28%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18531
$0,18531$0,18531

+2,56%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002715
$0,0002715$0,0002715

+334,40%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047400
$0,0047400$0,0047400

+5.166,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0546
$0,0546$0,0546

+1.606,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000043287
$0,0000000000000000000000043287$0,0000000000000000000000043287

+765,74%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28098
$0,28098$0,28098

+126,43%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035080
$0,035080$0,035080

+88,39%