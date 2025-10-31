Bugünkü canlı Halo qiyməti 0,00023287 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Halo qiyməti 0,00023287 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

HLO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

HLO Qiymət Məlumatları

HLO Whitepaper

HLO Rəsmi Veb-saytı

HLO Tokenomikası

HLO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Halo Logosu

Halo Qiyməti (HLO)

Siyahıya alınmadı

1 HLO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00023287
$0,00023287$0,00023287
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Halo (HLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:53 (UTC+8)

Halo (HLO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04466995
$ 0,04466995$ 0,04466995

$ 0,00019565
$ 0,00019565$ 0,00019565

--

--

-1,78%

-1,78%

Halo (HLO) canlı qiyməti $0,00023287. HLO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04466995, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00019565 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HLO son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -1,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Halo (HLO) Bazar Məlumatları

$ 48,49K
$ 48,49K$ 48,49K

--
----

$ 489,03K
$ 489,03K$ 489,03K

208,21M
208,21M 208,21M

2.100.000.000,0
2.100.000.000,0 2.100.000.000,0

Halo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 48,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HLO üzrə dövriyyədə olan təklif 208,21M, ümumi təklif isə 2100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 489,03K təşkil edir.

Halo (HLO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Halo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Halo / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000051403.
Son 60 gündə Halo / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000294462.
Son 90 gündə Halo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0000051403+2,21%
60 Gün$ +0,0000294462+12,64%
90 Gün$ 0--

Halo (HLO) Nədir?

Halo(halo.social) is designed to build a revolutionary monetization layer within the SocialFi field. We aim to create a new paradigm of UBI (Universal Basic Income) that grants ownership to everyone. By integrating AI, Web3 DID, and Wallet Aggregator, and implementing decentralized governance, Halo is dedicated to transforming the way social influence is monetized and fostering a system of fair and equitable profit sharing.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Halo (HLO) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Halo Qiymət Proqnozu (USD)

Halo (HLO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Halo (HLO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Halo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Halo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HLO Aktivindən Yerli Valyutalara

Halo (HLO) Tokenomikası

Halo (HLO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HLO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Halo (HLO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Halo (HLO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HLO qiyməti 0,00023287 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HLO / USD cari qiyməti nədir?
HLO / USD cari qiyməti $ 0,00023287 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Halo üçün bazar dəyəri nədir?
HLO üçün bazar dəyəri $ 48,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 208,21M USD təşkil edir.
HLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HLO ATH qiyməti olan 0,04466995 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HLO qiyməti (ATL) nədir?
HLO ATL qiyməti olan 0,00019565 USD dəyərinə endi.
HLO ticarət həcmi nədir?
HLO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HLO bu il daha da yüksələcək?
HLO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HLO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:25:53 (UTC+8)

Halo (HLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.834,44
$109.834,44$109.834,44

+1,97%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,63
$3.855,63$3.855,63

+2,16%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02965
$0,02965$0,02965

+18,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,66
$185,66$185,66

+0,31%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,63
$3.855,63$3.855,63

+2,16%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.834,44
$109.834,44$109.834,44

+1,97%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,66
$185,66$185,66

+0,31%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4854
$2,4854$2,4854

+1,28%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18532
$0,18532$0,18532

+2,57%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002911
$0,002911$0,002911

-41,78%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00949
$0,00949$0,00949

-5,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002715
$0,0002715$0,0002715

+334,40%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047281
$0,0047281$0,0047281

+5.153,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0551
$0,0551$0,0551

+1.621,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000036502
$0,0000000000000000000000036502$0,0000000000000000000000036502

+630,04%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28098
$0,28098$0,28098

+126,43%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,034918
$0,034918$0,034918

+87,52%